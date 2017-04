Eva Máziková prekvapuje: Radšej bez manžela ako bez… Neuveríte, na čom je závislá!

Blondínka si nikdy nedáva servítku pred ústa. Teraz vtipkovala, že manžela by vymenila za nečakanú potravinu. „Musím sa naozaj priznať, že som závislá na zázvore. Je to pre mňa najväčší zázrak. Konzumujem ho vždy, kedy sa to dá. Neexistuje, aby doma chýbal“ hovorí.

Zároveň dodáva, že je to aj skvelý pomocník na prekonanie „opice“, po dlhej noci. „Naozaj to pomáha. Kamoška vypila večer liter vína a zrazu jej ráno zavolali, že má niekam ísť, no a neuveríte, čo jej pomohlo. Vypila liter zázvorového čaju a z tela jej to vylúčilo alkohol. Čiže, oplatí sa ho mať doma. Takže moja nová veta - radšej bez manžela, ako bez zázvoru“ skonštatovala so smiechom.

