Exfarmárka Mokráňová: Priateľ ju postavil pred vážne rozhodnutie!

V reality šou Farme ukázala, že sa nebojí roboty a ukážkový vzťah predviedla aj k psovi Bodríkovi, ktorý ich tam strážil. Práve k nemu si vybudovala citovú väzbu a nebolo žiadnym tajomstvom, že malý chlpáč poslúchal len ju. Doma psa Lucia nemá, no neuvažuje nad tým, že by si podobného štvornohého chlpáča, ako bol Bodrík, zaobstarala?

„Je to u nás každodenná téma, pretože veľmi túžim po psovi. Bodrík z Farmy mi fakt chýba, lenže problém je v tom, že môj priateľ nemá veľmi rád psov,“ smeje sa Lucia a jedným dychom dodáva: „Povedala som mu, že si ho domov donesiem aj tak, no lenže on sa vyjadril, že keď bude pes, tak do roka a do dňa musíme mať aj bábätko.“ A to sa Lucii ešte popravde nepozdáva, tak s úsmevom skonštatovala, že si to s tým psom doma predsalen ešte rozmyslí...

Budúce mamičky Molnárové: Dvojičkám by sa potešili!

Farme je verná!

A sleduje svojich kolegov v aktuálnej Farme? „Keď mám čas, tak áno. Je zaujímavé sledovať ich, keďže som tam minulý rok bola aj ja. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť a človek si tam uvedomí svoje hodnoty a spozná samú seba. Niekedy by som sa tam aj vrátila,“ konštatuje s nostalgiou v hlase Mokráňová.

Šesťdesiatnik Pavel Trávniček: Má novú lásku, no jeho manželka to nie je