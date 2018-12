Exfarmárka Táňa za parohy dostala najprv prsteň a teraz ju čakalo TOTO!

Nielen televízni diváci, hlavne účinkujúci sa museli pozerať na to, ako si na Farme Táňa bez ostychu užíva s Petrom Harezníkom. Farmárom najviac prekážali ich hlučné prejavy pri nočných intímnych radovánkach, keďže sa odohrávali v spoločnej spálni. V piatok sa však táto „peep show“ skončila. Táňa prehrala v dueli a vrátila sa domov. Paradoxne, čakal tam na ňu priateľ. Ako privítal ženu, ktorá mu nasadila parohy?

Láska pred kamerami

Hoci kamery zachytili ich intímnosti, Táňa s Petrom vždy tvrdili, že išlo iba o taktiku a obaja majú doma svoj život. Mikrofóny však zachytili aj dôverný rozhovor, keď rozoberali svoj vzťah. A ako taktika to nevyzeralo ani náhodou. „Povedala som si, že žijem len raz. Máš jedinú šancu v živote a nenechám si diktovať od nikoho. Prečo som si neužívala, keď som bola mladá? Nedopriala som si, čo som chcela ja? Mám sa pozerať na druhých, ako to odsudzujú? Neverím, že chceš zostať sám. Vieš si to predstaviť?“ pýtala sa Táňa otvorene Peťa, ktorý jej napokon vyznal pod vplyvom alkoholu lásku a povedal, že ju ľúbi.

„Dúfam, že môj partner pochopí, že s Peťom to je len kamarátstvo. Ja som mu aj vysvetľovala, že to je len časť taktiky,“ obhajovala sa Táňa ešte na statku. Ani Peter si nič nerobil z toho, že obchytkáva zadanú ženu. „Ak je žiarlivý, tak bude, ak jej verí, tak nemá prečo byť žiarlivý. Nepoznám jej chlapa, dúfam, že sa spoznáme,“ skonštatoval. Uveril im Tánin priateľ?

Prsteň neplatí

Asi áno, lebo namiesto toho, aby jej spakoval kufre, požiadal ju krátko po návrate o ruku. Keď sme ho kontaktovali, odmietol nám ju dať k telefónu. Znel arogantne a tvrdil, že Táňa teraz nemôže, potom že je možno chorá a napokon, že nepovie ani jediné slovo. Na našu otázku, či mu neprekážalo, čo sa dialo na Farme, len odvrkol, že tam nebol a nesledoval to.

Podľa podráždeného tónu však nepôsobil, že je veľmi nad vecou a na nejaké spoznávanie sa s farmárom Petrom evidentne nemá náladu. V pondelok situáciu okomentovala samotná Táňa, pričom všetkých prekvapila tým, že už netvoria pár a je slobodná. Zdá sa, že ani prsteň a ani nič iné nebolo silnejšie, ako tá jej nevera.