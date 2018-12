Exkluzívne FOTO: V TÝCHTO šatách sa vydávala manželka Tomáša Maštalíra!

Svadba herca Tomáša Maštalíra (41) a Kristíny sa v tajnosti odohrala v lete, o čom vás ako prvý informoval Šarm. A exkluzívne sa nám podarilo odhaliť aj to, v akých šatách brunetka vstúpila do manželstva so známym fešákom.

Premyslený krok

Herec Tomáš Maštalír je plný prekvapení. Po pármesačnej známosti vstúpil za prísne utajených okolností do manželstva s Banskobystričankou Kristínou. Svadbu mali v lete počas pobytu v zahraničí. Hoci na veselici chýbala rodina a blízki kamaráti, svoj vysnený deň premysleli do najmenších detailov. Svedčí o tom aj fakt, že Kristína, ktorá pracuje na úrade vlády, nemala na sebe len také hocijaké šaty. S budúcim manželom sa na všetko dôkladne pripravili a v ich veľký deň Kristínu zdobila antická róba od módnej návrhárky Michaely Ľuptákovej.

Nevestu nevidela

„Šaty, ktoré mala na sebe Kristína Maštalírová počas svadby, naozaj pochádzajú z nášho ateliéru. Celá situácia okolo ich výberu bola však neštandardná a mala svoj príbeh,“ prezradila nám tajomne Michaela Ľuptáková, ktorá paradoxne pred svadbou neprišla do osobného kontaktu s budúcou manželkou Tomáša Maštalíra.

„Keďže svadba bola tajná, komunikácia prebiehala cez našu spoločnú známu. Popravde som ani len netušila, kto si šaty u mňa objednáva. Bolo to tajomstvo a ja som to rešpektovala. Preto som budúcej neveste poslala niekoľko hotových šiat z prehliadok, z ktorých si mala vybrať tie svoje vysnívané,“ hovorí s úsmevom Miška. „Kristínka si nakoniec vybrala šaty s elegantnou jednoduchou líniou, ktoré som prezentovala na prehliadke minulý rok. Údajne jej sadli ako uliate.“

Štedrý manžel?!

To, či ich jeden z najpopulárnejších hercov na Slovensko svojej manželke kúpil alebo požičal, nám Michaela prezradiť nechcela. Údajne je to obchodné tajomstvo! No ak by sa Tomáš Maštalír „plesol“ po vrecku, tieto pôvodne spoločenské šaty, ktoré sa dajú využiť aj ako svadobné, ho mohli vyjsť približne na tisícpäťsto až dvetisíc eur.

Šila aj pre Adelu

V čom sú antické biele šaty pani Maštalírovej jedinečné? „Ide o technologicky nový materiál z umelých vlákien s tvarovou pamäťou. Vejúca časť šiat je ušitá zo saténového žoržetu a na zadnej časti je výrazný kovový zips. Zaujímavosťou je, že sa môžu prať,“ vysvetlila nám módna návrhárka, ktorá pravidelne oblieka nejednu celebritu. Nádherné antické svadobné šaty z jej dielne zdobili v deň D aj Adelu Vinczeovú (38), ktorá v nich pôsobila ako naozajstná princezná. Miška na jej šaty použila desať metrov hodvábneho mušelínu, šesť metrov francúzskej čipky a štyri metre telového hodvábu. Biely skvost vyšiel naše moderátorské eso približne na tritisíc eur. Nechajme sa prekvapiť, koho módna návrhárka oblečie nabudúce...