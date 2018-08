EXKLUZÍVNE: Sexi zajačik Dary Rolins prehovoril. TOTO prezradil o speváčke

Nikto ich vzťahu najprv neveril, no ako sa ukázalo, spojenie značiek Dara a Rytmus istý čas naozaj fungovalo. No ako sa hovorí, každá rozprávka má aj koniec, akurát, že v tomto prípade to nedopadlo šťastne. Vzťahu mediálne známej dvojice zazvonil takmer po siedmich rokoch lásky umieráčik. Síce sa to na verejnosť dostalo len nedávno, v skutočnosti sa tak stalo o dosť skôr, než priznali samotní aktéri...

Vedeli, čo sa spustí

„Dara a Rytmus sa rozišli už pred rokom a ona to niesla naozaj ťažko. Ten rok, keď už boli od seba, to ešte naoko hrali, pretože neboli pripravení oznámiť to verejne. Vedeli, čo sa spustí, takže cielene hrali divadlo,“ povedal nám otvorene zdroj z Darinho okolia. A prečo to vlastne začalo škrípať? „Mali otočený biorytmus. Kým ona vstávala s Laurou do školy, Patrik mal ešte hlbokú noc. Istý čas to fungovalo, potom už prestalo a každý si riešil svoj vlastný život a záujmy. Problém bol aj v tom, že im nebolo dopriate spoločné dieťa,“ priznal nám človek z okolia speváčky, ktorá sa medzi kamarátmi týmto faktom netají.

Mal z nej trému

Kým však Dara potajomky smútila za Rytmusom, musela riešiť svoju prácu a práve vďaka nej jej do cesty náhodou prišiel aj urastený, potetovaný fešák Dávid Mészáros z Čierneho Brodu. Bývalý futbalista ju zaujal a nebolo to jednostranné. V klipe Miesta, kde si zahrali horúce scény nabité erotikou, to len potvrdili. „Zoznámila nás Lucka Mokráňová, keďže sa kamarátim s ňou a aj s jej priateľom Peťom. Dara ma cez ňu oslovila a ja som to prijal. S účinkovaním vo videoklipe mám už skúsenosť a takisto s modelingom,“ prezradil nám exkluzívne Dávid, ktorého sme stretli v spoločnosti. Síce nepatrí k trémistom, no pri účinkovaní po boku hriešne sexi Dary v klipe Miesta tam podľa jeho slov predsa len istá dávka trémy bola...

Bolo to príjemné

Keď nás zaujímalo, aké ženy sa mu páčia a či do nich typovo spadá aj Dara, opovedal tajnostkársky. „Nemám konkrétny typ, nemusí to byť ani blondína, no musí sa mi páčiť ako celok,“ usmieval sa potetovaný mladík. A čo špekulácie, ktoré sa okamžite vyrojili po premiére ich spoločného počinu, že spolu niečo majú? „Novinárska kačica,“ povedal nám. No na druhej strane, pri otázke ako vníma Daru, sa mu rozžiarili oči a s tajnostkárskym úsmevom odpovedal: „Je to milá, úžasná žena. Byť po jej boku bolo pre mňa príjemné. Skrátka, je to pre mňa príjemné prekvapenie,“ znela jeho reakcia, ktorá medzi riadkami odkrýva, že pri profesionálnom prístupe dvoch „hercov“ pred kamerou nezostalo.

Užíva si

A to nám potvrdil aj zdroj z ich blízkosti. „To, že tam prebehli nejaké stretnutia a spoločné chvíle, je pravda. Nebolo to len raz, no nedá sa to označiť ako vzťah, pretože Dávid komunikuje aj s inými ženami a žije si život slobodného mladého muža. Obaja to berú zľahka a čo bude v budúcnosti, to sa uvidí. Nie je však vylúčené, že sa dajú dokopy aj oficiálne,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja, ako to Dávid s Darou v skutočnosti berú.

Sexi mäsiar

Dávid, ktorý sa preslávil horúcim účinkovaním po boku Dary, je bývalým futbalistom, ktorý futbal robí už len rekreačne. Šport očividne miluje, čo naznačuje aj jeho bezchybná postava. No odruky mu to ide aj v malom rodinnom podniku. „S rodičmi máme mäsiarstvo a pracujem tam aj za pultom. Robím skrátka všetko, čo treba. Takže vidieť ma s nožom či so sekáčom v ruke ako porciujem mäso nie je pre ľudí nič nezvyčajné,“ smeje sa a jedným dychom dodáva: „Staré babky ma majú rady, pretože som na ne milý!“ Či sa bude onedlho zvŕtať aj pri masových výrobkoch v Darinej tuchoměřickej kuchyni, je nateraz otázne...