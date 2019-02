EXKLUZÍVNE: Zuzana Čaputová prelomila mlčanie o súkromí: Rozviedli sme sa tak, ako sme žili

Zuzana Čaputová sa netají tým, že je rozvedená a vychováva dve dcéry. Jedna z nich bude mať čoskoro osemnásť, druhá má pätnásť. Práve mladšiu zaujíma veľmi politika a dianie v spoločnosti. Spolu sa nedávno objavili napríklad na premiére filmu Ostrým nožom, ktorý je inšpirovaný doteraz neobjasnenou vraždou študenta Daniela Tupého.

Podporovali ju od začiatku v jej rozhodnutí pokúsiť sa stať slovenskou prezidentkou? "Bola som prekvapená, že celá moja blízka, ale aj širšia rodina reagovala pozitívne a povzbudivo," hovorí. "Iba moja mamina s s tým mala trošku spojenú obavu, pretože som si v minulosti ako právnička prechádzala citlivými kauzami. Tiež moja dcéra, ktorá bude mať v máji osemnásť, prirodzene riešila stratu súkromia. Ako matka ich chcem ochrániť," dodáva.

Ako prebehol rozvod?

Obdobie, ktoré prežíva momentálne jej rodina, nepatrí k najľahším, vníma aj to, ako čelí rôznym nenávistným prejavom. Za svojím rozhodnutím skúsiť dostať sa do prezidentského kresla si však stojí, aj keď priznáva, že keď jej tento návrh dali kolegovia z hnutia vo februári minulého roka, zdalo sa jej to skôr ako žart. Po vražde Jána Kuciaka, s ktorým spolupracovala, sa ale definitívne rozhodla vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

V rozhovore označila rozhodnutie kandidovať za "najťažšiu situáciu". Má však za sebou nedávny rozvod a práve ten zvyknú ľudia označovať za najťažšiu vec v živote. Ako to vníma? "Bol to hlavne proces v úplne inej oblasti. Mala som na mysli to najťažšie rozhodovanie v profesionálnej oblasti. Zároveň musím povedať, že rozvod sme s exmanželom absolvovali veľmi priateľsky a harmonicky. Jeden kamarát o nás povedal, že tak ako sme dobre žili, tak sme sa dobre rozviedli. (Úsmev.) Máme naozaj veľmi pekný a korektný vzťah, dovolím si povedať, že sme priatelia," povedala.

Súcit je pre mňa dôležitý, hovorí Zuzana Čaputová. TOTO ešte o sebe prezradila!

"Je nesmierne dôležité a silné kvôli našim deťom, že nemusíme hrať žiadne hry, keď komunikujeme pred nimi. Je pravdou to, čo vidia – sme si stále oporou, ale po rokoch zvažovania, lebo to nebolo rozhodnutie, ktoré vzniklo zo dňa na deň, sme sa rozhodli takto naložiť so svojím manželstvom. Rešpektujeme sa navzájom, pomáhame si a myslím si, že sme stále dobrými rodičmi," dodala Zuzana Čaputová.

Po rozvode neostala sama, po jej boku stojí momentálne muž, s ktorým si rozumie. "Je mi veľkou oporou," povedala o partnerovi, ktorý pracuje v inej oblasti ako ona. "Pohybuje sa v umeleckom prostredí, je talentovaný vo viacerých oblastiach," dodala s tým, že je to kreatívny človek.

O tom, čím sa zaoberá jej súčasný partner, čo okrem právnických kníh číta aj to, či sa stretla ako blondínka v predsudkami v zamestnaní a veľa iného, sa dočítate v aktuálnom vydaní týždenníka Šarm č. 9.