EXKLUZÍVNE: Martina Schindlerová po rokoch prehovorila! O láske a aj o rozvode. Tvrdí, že láska je slepá...

Martina (30) sa od čias Slovensko hľadá SuperStar zmenila. Dozrela, vydala sa a narodili sa jej dve deti. Hoci pochádza z usporiadanej kresťanskej rodiny, svoju rodinu sa jej nepodarilo udržať. Napriek tomu je ukážková mama, ktorá dáva dcére a synovi maximum. V exkluzívnom rozhovore nám čo-to prezradila aj o tomto náročnejšom období, ktoré ju však za žiadnych okolností nepoložilo.

Na dlhé roky ste sa stiahli zo šoubiznisu, prečo? Vaša začínajúca kariéra mala budúcnosť...

Nevystupovala som sedem rokov. Bolo to dlho, ale nepripadalo mi to tak. Venovala som sa naplno svojej rodine. Mám dve deti, ktorým som prispôsobila všetko vo svojom živote tak, aby som v prvom rade naplnila ich potreby. Odkedy sú škôlkari, mám aj ja priestor začať sa realizovať.

Teraz sa postupne vraciate na scénu. Prekvapil vás niečím súčasný šoubiznis, ktorý sa určite posunul inam, než bol pred štrnástimi rokmi, keď ste začínali v SuperStar?

Ešte nevnímam rozdiel. Stretávam viac-menej tých istých ľudí ako pred rokmi. Väčšina z nich sú veľmi milí profesionáli a dobre sa mi s nimi spolupracuje. Práca s ľuďmi je práca s ľuďmi, sme rôzni, netreba si brať všetko osobne.

Otec vás už počas šou Slovensko hľadá SuperStar veľmi podporoval a zároveň strážil, keďže ste mali len šestnásť. Ktorá situácia, spomienka, sa vám najviac vryla do pamäti?

Celá súťaž SuperStar je pre mňa skúsenosť, na ktorú rada spomínam, aj keď je to už štrnásť rokov. Často myslím na jednu staršiu pani redaktorku, ktorá so mnou pred rokmi robila rozhovor a opýtala sa ma, čo by sa muselo stať, aby som prestala spievať a vystupovať. Vtedy som v duchu prekrútila očami a hovorila som si, že neverím, čo sa ma to pýta za nezmysly. Nevedela som, čo jej mám na to odpovedať. A o pár rokov som naozaj prestala vystupovať. Spievať som však neprestala, chodila som aj počas tých siedmich rokov pravidelne na hodiny techniky spevu k svojej pani profesorke.

Nebolo pre otca veľkým sklamaním, keď ste spev zavesili na čas na klinec? Predsa len, váš hlas je jedinečný a fanúšikovia vás milovali.

Môj ocko je úžasný človek. Mám celoživotné šťastie, že práve on je mojím ockom. Vždy sa správal ku mne s rešpektom. Cítim, že chce, aby som v prvom rade bola šťastná. Môj otec je aj mojím priateľom a oporou v mojom živote. Cítim, že v speve ma nepodporuje preto, aby som niečo dokázala, ale preto, že spievanie ma robí šťastnou. Keď cítil, že túžim po rodine a že to nedokážem zladiť s vystupovaním, bol mi oporou v tomto mojom rozhodnutí. Rovnako ako predtým, keď cítil, že túžim spievať a vystupovať. A teraz mi je oporou tiež. S rodičmi aj so súrodencami sme si blízki.

Z jedného dňa na druhý o vás nebolo odrazu nič počuť, potom iba vyplávali na povrch informácie, že ste sa vydali a založili rodinu.

Tak to vyšlo. Súhra okolností, ktoré nechcem konkretizovať. Neviem, čo mám k tomu viac povedať. Vtedy mi to dávalo zmysel.

Neľutujete s odstupom času, že ste to zobrali tak radikálne? Narážam na koniec s kariérou a orientovanie len na rodinu.

Nič vo svojom živote neľutujem, lebo to nemá žiadny pozitívny význam týmto spôsobom analyzovať svoju minulosť. Som pozitívny človek a snažím sa pozerať dopredu. Mám zdravé, krásne, šikovné deti, som mamou a je moja povinnosť dať im, čo odo mňa potrebujú. Rola mamy je od narodenia nezastupiteľná. Neviem si predstaviť, že by som nebola pri nich, keď si vyžadujú moju blízkosť. Deťom sa od narodenia venujem na maximum, vďaka nim som mamou,čo je ten najužitočnejší pocit, aký poznám, a som vďaka nim šťastná. Určite to neľutujem, ani to určite nebolo zbytočné. Myslím si, že raz by to chýbalo im aj mne, keby to bolo inak.

Nebolo vám ľúto za šoubiznisom, kolegami alebo ponukami, ktoré isto chodili aj počas materskej?

Pri dvoch malých deťoch mi za šoubiznisom nestihlo byť ľúto. Mala som rovnaké ambície ako väčšina iných mamičiek na materskej dovolenke. Chcela som sa hlavne konečne vyspať, najesť sa posediačky, byť niekedy sama v kúpeľni, nechať si pôsobiť dve minúty kondicionér, mať upratané, nakúpené a navarené.

Pošuškávalo sa, že vás od spevu a okolitého sveta izoloval manžel, podnikateľ. Je to pravda?

Čo mám na toto pošuškávanie povedať?! Normálne som svojprávna, takže nikto za mňa nerozhodoval. Každý je zodpovedný za svoj život a darmo sa bude vyhovárať, že za neho rozhoduje niekto iný. Mám dve malé deti, z ktorých mám radosť, a s tým súvisiace povinnosti. Nestíhala som roky nič okrem starostlivosti o rodinu a domácnosť.

Niektorým párom vyhovuje, keď sú obaja z jedného profesijného prostredia, pretože viac rozumejú potrebám toho druhého. Zvlášť keď ide o umelcov. Niektoré páry sú zasa spokojné, keď sa navzájom obohacujú o úplne inú sféru. Ako ste to cítili vy?

Neviem si predstaviť začať vzťah bez lásky iba preto, že by to bolo optimálne z nejakého iného dôvodu. Napríklad, že rozumieme svojim potrebám. Láska je slepá, to si myslím. Takže nakonfigurovať si partnera vo svojich predstavách je potom v realite väčšinou výsmech samého seba. Myslím si, že keď sa zaľúbiš do niekoho, kto je pre teba optimálny, máš šťastie.

V čom ste dnes iná ako Martina Schindlerová, ktorá spievala v SuperStar?

Mala som šestnásť a teraz mám tridsať rokov, takže azda k nejakému posunu došlo. V niektorých postojoch som obrúsená životom, v niektorých možno vyhrotenejšia. Ako každý. Skúsenosť je neprenosná a život nás stále formuje. Začala som písať texty a skladať pesničky, takže dozrievam aj týmto smerom.

Je v textoch vašich pesničiek aj váš život? Odcitujete nejaký verš?

Určite aj môj, aj iných. Tak napríklad: Je to ľahké, iných súdiť. Dokým nie si v ich koži. Až život ľudí môže zobudiť, keď musíš si sám to prežiť...

Nie je tajomstvo, že vám nevyšlo manželstvo a ste v rozvodovom konaní. Ako sa vyrovnáte s touto neľahkou situáciou?

S Božou pomocou a s pomocou mojej rodiny a priateľov. Som nastavená pozitívne do budúcnosti. Mám zdravé krásne deti, to je najdôležitejšie, ostatné doladím.

Pomohlo vám aj to, že študujete občianske právo, zorientovať sa v tom, čo vás neminie a na čo máte nárok?

Dizertačnú prácu odovzdám na tému Ochrana osobnosti a médiá. Táto téma mi je veľmi blízka a úprimne ma zaujíma, najmä v kontexte rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Som speváčka, verejne známa a mám deti, ktorým chcem dopriať aj súkromie, takže urobím pre to všetko. Som rada, že môžem v rámci doktorandskeho štúdia skĺbiť svoje vzdelanie aj záujmy. Na Fakulte práva Univerzity Komenského je veľmi príjemný kolektív aj milí študenti, rada tam chodím.

Veľa žien sa po rozvode nanovo nadýchne a začne naplno žiť, plniť si svoje sny a niekedy sú aj šťastnejšie ako vo vzťahu, kde to nefungovalo. Súhlasíte?

Život prináša situácie, ktoré treba riešiť, to je celé. Najdôležitejšie sú pre mňa moje deti, a tomu prispôsobujem aj budem prispôsobovať všetky svoje rozhodnutia.

Kto vám je oporou, keď máte ako žena ťažšie, náročnejšie dni?

Oporou je mi moja rodina a moji priatelia.

Zdedili deti po vás talent na spev?

Uvidí sa.

Ako zvyknete tráviť voľné dni?

Tak ako každá iná rodina, podľa potrieb a záujmov detí.

Opäť sa vraciate na pódiá, prijali ste pozvanie do televízie. Kde nastala zmena, že vstávate opäť z popola ako fénix? Súvisí to s tým, že ste sa rozhodli ísť svojou vlastnou cestou aj v súkromnom živote?

Všetko so všetkým súvisí. Cítim, že som tam, kde mám byť, a žijem svoj život tak, ako najlepšie viem. Keď spievam, som šťastná, keď skladám piesne, som šťastná, a teraz mám na to priestor, napĺňa ma to.

Ako na vaše rozhodnutie vrátiť sa na pódiá reagovala rodina, blízki?

Mám šťastie na svoju rodinu aj priateľov, ktorí ma podporujú. Tešia sa všetci.

Čo najnovšie chystáte? Plánujete sa živiť spevom alebo máte aj nejaké iné plány?

Chcem postupne nahrávať piesne, ktoré mám zložené, a skladať nové. Začala som spolupracovať s producentom Martinom Wittgruberom. Popritom vystupujem. Aj z toho, že som doktorandkou na Katedre občianskeho práva UK vyplývajú nejaké povinnosti.

Ste považovaná za jednu z najkrajších speváčok zo SuperStar. Ako sa o seba staráte? Lebo úprimne, stále pôsobíte ako tá krásna Martina spred štrnástich rokov...

Sem-tam cvičím, je to pre mňa relax. Sem-tam idem na masáž. Chcela by som pravidelne, ale nestíham. Inak nechodím na žiadne procedúry, večer sa iba odlíčim a nakrémujem, škoda reči.

Na záver, ste v kontakte s ostatnými finalistami SuperStar?

Tento rok sme niektorí spolu prespievali hymnu nášho ročníka Kým vieš snívať od Paľa Haberu. Bolo to veľmi milé stretnutie, s niektorými sme sa roky nevideli. So Samom Tomečkom máme rovnakú profesorku spevu a minulý rok mával hodinu spevu v rozvrhu po mne, s ním som sa vídavala.