Expresné svadby našich celebrít. TOTO si myslí sexuologička

V našom šoubiznise sa so zásnubami a svadbami roztrhlo vrece. Zaľúbenci už nepotrebujú spolu chodiť niekoľko rokov, aby pochopili, že pri sebe majú toho pravého. Jednoducho nemajú čas strácať čas.

Stačí im na to pár mesiacov. A odborníčka s nimi súhlasí. Vôbec nezáleží na tom, po akom dlho čase spoločného chodenia sa vezmete. „Na vzťahoch je jediná istota, že sú neisté. To, či sme s niekým pol roka, dva roky alebo desať rokov, nie je záruka celoživotného spolužitia. Ako hovorievali kedysi starí ľudia, deň v manželstve vám lepšie dovolí poznať toho druhého ako roky chodenia,“ hovorí psychiatrička a sexuologička Danica Caisová. Podľa nej nie je ničím výnimočné, že sa partneri vezmú po ôsmich rokoch chodenia a po roku sa rozchádzajú. „Dnes sa ľudia sobášia v pomerne zrelom veku, pred tridsiatkou, a tak skôr môžeme očakávať, že svoj výber zvážili a vlastne už nemajú na čo čakať,“ vysvetľuje odborníčka a s úsmevom dodáva, že najlepšie rozhodnutia robíme vtedy, keď si podajú ruky naše srdce s rozumom.

Kveta a Július Horváthovci: Rodičov videl iba dvakrát

Medzi tých, ktorí sa s tým nekašlali a po pár mesiacoch chodenia sa postavili pred oltár, je aj moderátorka Kveta Horváthová (41) s manželom Júliusom (48). Tento rok v auguste manželia oslávili osemnásťročné výročie svadby. Kveta so svojím manželom je dobrý príklad pre nepriaznivcov rýchlych svadieb a povzbudenie pre všetkých, ktorí cítia, že našli svoju druhú polovičku. A to napriek tomu, že sú spolu iba pár mesiacov. Moderátorka priznala, že keď ju prišiel Július požiadať o ruku, jej rodičov videl predtým asi dvakrát. Priniesol kvety a svoju reč si starostlivo nacvičil. Keď však prišlo na lámanie chleba, zmohol sa iba na pár viet. No podstatnú otázku – či mu dajú ruku dcéry, nezabudol. Kveta tvrdí, že jej muž je skvelý manžel aj otec. Horváthovci majú spolu dcéru, desaťročnú Paulínku.

Adela a Viktor Vinczeovci: Hollywoodska romantika po pol roku

Pred dvoma rokmi v septembri sa spoznali na Sajfovej svadbe a vo februári, presne na Valentína, ju požiadal o ruku. A to v priamom prenose v relácii Teleráno. Takéto romantické zásnuby si užila Adela Vinczeová (38). Keď pred ňu Viktor (27) pokľakol, ženám, ktoré vtedy sedeli pri televíznej obrazovke, vyhŕkli slzy. Samozrejme, okamžite sa spustila aj lavína pochybovačných komentárov, ktoré okrem desaťročného vekového rozdielu polemizovali aj nad tým, či sa niekto môže zodpovedne rozhodnúť pre výber celoživotného partnera po necelom pol roku randenia. Sexuologička tvrdí, že áno. Adela s Viktorom našťastie stále žiaria spokojnosťou.

Barbora a Ľuboš Krajčírovci: Nečakali

Šťastní manželia sú dva mesiace aj zopár dní. V apríli minulého roku moderátorka Barbora Krajčírová (32), bývalá Rakovská, oficiálne ohlásila rozchod s hudobníkom Tomim Popovičom. Majú spolu dcéru Amiu (8). V septembri tohto roka povedala svoje áno komunálnemu politikovi Ľubošovi Krajčírovi (32) a na legitímny zväzok dvoch ľudí nedá dopustiť. „Pochopila som jednu dôležitú vec. Svadba nie je len papier. Som šťastná, že som to mohla pochopiť,“ priznala Barbora.

Tomáš a Kristína Maštalírovci: Áno pri mori

Už aj on! Herec Tomáš Maštalír (41) sa tajne oženil. Urastenému hercovi počas jari naplno učarovala rodená Banskobystričanka Kristína (34). Svadbu mali v tajnosti koncom leta na dovolenke. Hoci pri sebe novomanželia nemali rodinu, boli šťastní a tento veľký krok si vychutnali plnými dúškami. Viac si o Tomášovej svadbe prečítate na nasledujúcej strane.

Mary a Adrián Bartalosovci: Priamo pred oltár

Hviezda seriálu Oteckovia je rekordmankou. Zabudnite na Mary Havranovú (24), pretože od mája je z nej pani Bartalos. Identita partnera našej talentovanej herečky praskla len pár dní pred sobášom. Dvojica totiž spolu randila len niekoľko týždňov. Adrián Bartalos (24) sa venuje cvičeniu s anglickým názvom „movement culture“. Dvojica sa asi naozaj našla, keďže o svadbe mali hovoriť už po necelom mesiaci spoločného chodenia. Slová sa stali skutočnosťou. Obrad sa mal konať neďaleko Nového Mesta nad Váhom a hrdličky si povedali svoje áno približne pred tridsiatkou pozvaných hostí.

Patrik Vrbovský a Jasmina Alagič: Expresné zásnuby

Keď koncom mája Patrik Rytmus Vrbovský (41) a Jasmina Alagič (29) po dlhšom špekulovaní konečne priznali, že tvoria pár, množstvo ľudí neverilo, že ide o dlhodobú záležitosť. Dvojica všetkým neprajníkom vytrela zrak. Raper nedávno pokľakol a svoju partnerku požiadal o ruku! Zásnuby prebehli v rodnej zemi exotickej krásky a Rytmus si dal skutočne záležať. „Staneš sa ženou môjho života? Povedala ÁNO. Stalo sa tak v Bosne/Tuzle okolo polnoci na jej obľúbenom mieste,“ pochválil sa novinkou raper na sociálnej sieti. Ako priznal, na toto prekvapenie sa chystal už dlhšie. „Do poslednej sekundy netušila, že som ten prsteň od štvrtka nosil pri sebe. Bolo to krásne, emočné a také prirodzené. Na tento moment som čakal celý život,“ prezradil. Zdá sa, že aj drsný chlap vie byť romantikom. „Poviem vám tak, že pokľaknúť pred ženou svojho života a požiadať ju o ruku je neopísateľne najkrajší pocit, aký som zažil,“ vyznal sa Patrik zo svojich citov.