Fešák Braňo Deák výrabal doma darček: Nedocenili moju zručnosť a vykašľali sa na ...

Seriálový otecko Braňo Deák sa nezdá. Doma vyrába tento darček!

1. Aké ste mali v detstve najväčšie vianočné prianie?

Vždy to bolo niečo aktuálne, čo som práve objavil v našom nákupnom dome. Raz som chcel Merkur, kovovú stavebnicu so skrutkami a malým skrutkovačom, dalo sa z nej postaviť čokoľvek. Tiež lego, s ktorým som sa vedel vždy prehrať niekoľko hodín denne a neprestávalo ma baviť. Takéto hračky som si veľmi želal a nakoniec mi ich Ježiško pod stromček aj priniesol. To bolo radosti!

2. V kultovom filme Pelíšky si na Vianoce tínedžer Vojta nájde v krabici namiesto vysnívaných „západných“ topánok socialistické hnedé baganče. Zažili ste pod stromčekom podobné sklamanie?

Nespomínam si ani na jeden moment, že by sa mi darček, ktorý som si našiel pod stromčekom, nepáčil. Väčšinou to bolo príjemné prekvapenie. Aj keď som často počas predvianočného „lašovania po periňákoch“ našiel niektoré darčeky, vždy som sa veľmi tešil.

3. Aký najoriginálnejší darček ste kúpili alebo vyrobili?

Vo vyrábaní darčekov pre mojich blízkych nie som veľmi dobrý, radšej kúpim niečo praktické alebo žiadané. Ale minulé Vianoce som v zápale tvorivosti vyrobil búdku pre vtáčiky, aby sa mali kde skryť počas tuhých zím. Aj som im tam dal slaninku a oriešky, ale akosi nedocenili moju zručnosť a originalitu a vykašľali sa na ňu, aj na poživeň. Tak som ju po zime aj so zvetranou slaninou a orieškami odložil do pivnice. Skúsim ju opäť tento rok vytiahnuť, či ich predsa len o svojom majstrovstve nepresvedčím.

4. Váš najbláznivejší Silvester?

Bolo to už dávno. S kamošmi sme boli na chate a silvestrovali sme dva dni a dve noci. Vôbec sme nespali, len tancovali, jedli a pili nealkodrinky. Ešte sme nemali osemnásť. Odvtedy sú silvestrovské oslavy bláznivé, bujaré, ale trvajú len jednu noc, lebo ďalšie dva dni sa dávam dokopy.