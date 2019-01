Film Trhlina: Jeden z hercov tam chcel ísť na výlet, no nečakane sa stalo TOTO...

Spisovateľ Jozef Karika patrí k známym autorom, ktorí radi riešia príbehy zahalené rúškom tajomstva. Pohorie Tribeč neďaleko Nitry, ktoré je známe tým, že sa tam dejú zvláštne veci, ho inšpirovalo k napísaniu knihy Trhlina. Od roku 1929 na Tribeči údajne miznú od decembra do marca ľudia, akoby sa pod nimi prepadla zem. Nikdy nikto o nich už nepočul. Nenašli sa žiadne stopy, pozostatky, či iné dôkazy, ktoré by naznačovali, že sa stali obeťou nešťastnej náhody, zločinu či nezvládli krutý boj s prírodou. Pátrala po nich aj polícia, no nič nezistila. Prípady sú dodnes neobjasnené.

Realita či fikcia?

Príbeh o mystických veciach na Tribeči porozprával spisovateľovi Jozefovi Karikovi istý mladík, ktorý si vraj hrôzu pohoria zažil na vlastnej koži spolu s priateľmi. Z výletu sa domov nevrátili všetci... Preto Karika neváhal a tento zážitok využil na napísanie knihy. „Som skeptik, no pri tomto príbehu sám neviem, kde je hranica medzi fikciou a realitou. Na Tribeči je veľa pravekých a starovekých hradísk, či mohýl. Po lese nájdete pamätníky, hrobčeky či kríže a čo je zvláštne, na stromoch sú pribité úmrtné oznámenia ľudí. Na vrchole je umiestnená kniha, kde je zaznamenané, že tam chodí každý deň jeden človek. Niekedy sa tam objaví aj niekoľkokrát za deň,“ prezradil nám autor Trhliny v čase, keď sa jeho príbehu ujal režisér Peter Bebjak (48) a rozhodol sa ho sfilmovať. No aj tento krok bol náhodou. Ak by si totiž režisérov partner Andrej Dúbravský neprečítal Karikovu knihu a neodporučil mu ju, asi by jej Peter Bebjak z časových dôvodov nevenoval pozornosť.

Na hrane

Karika si s Bebjakom nakoniec tľapli na spoluprácu. Príbeh o záhadnom Tribeči režisér sfilmoval a do kín sa dostane už koncom januára. Na obrazovkách televízie JOJ sa o niečo neskôr objaví ako trojdielny miniseriál. Sama som bola na jednom natáčacom dni Trhliny a musím sa priznať, že zvláštna energia a rešpekt pred prostredím tam nepochybne boli. Cítil to tak aj samotný režisér Peter Bebjak? „Vnímali sme to inak, keďže sme tam pracovali. Ale keď sme skončili, a každý išiel po lese sám, podvedome sme určite uvažovali, či sa niečo nestane. Je skupina ľudí, ktorá je skeptická, a druhá, ktorá tomuto príbehu verí. Ja sa neprikláňam ani na jednu, ani na druhú stranu. Celé je to také na hrane,“ uvažuje režisér, ktorého fascinuje, že príbeh pracuje s reálnymi menami obetí, dôkazmi, číslami a prípadmi. Jozef Karika neskrýva nadšenie: „Tá legenda tu naozaj žije a herci spolu s režisérom sa toho zhostili úžasne. Pri nakrúcaní som bol ako divák doslova zamrazený, pretože môj príbeh mi ožíva pred očami. Na kamere je všetko zachytené identicky, čo sa týka lokalít, postáv či momentov. Je to pre mňa tiež akousi trhlinou…“ Spisovateľ si v Trhline zahral malú postavu lesníka Samšályho a sám pohorie Tribeču pochodil krížom-krážom.

Zbláznená legenda

Azda najviac fascinujúcou postavou reálneho príbehu o Tribeči je už nebohý Walter Fischer, ktorý naozaj po pohorí blúdil vyše dvoch mesiacov. Po návrate z tohto „kopca“ sa vrátil popálený, dezorientovaný, skrátka sa zbláznil. Táto postava mnohým naháňa hrôzu a jeho odkaz sa nesie aj celým filmom. Postavy Waltera sa vo filme zhostil herec Martin Šalacha (34), ktorého táto postava plne pohltila. „Scény s Walterom sa nakrúcali v starej brnianskej väznici z roku 1770. Tým, že v tom priestore bol neskôr aj sirotinec a konali sa tam aj popravy väzňov, malo to tam aj príslušnú zlú atmosféru. Človek nepotreboval nič hrať. Bola tam vtedy veľká zima a hoci mi chceli obliecť nejakú termobielizeň, odmietol som. Aspoň to malo autentickú výpovednú hodnotu,“ opisuje nám svoju postavu Martin. O Tribeči sa hovorí aj ako o slovenskom bermudskom trojuholníku a o príbehu ako o slovenskej verzii hororu Záhada Blair Witch. Čo si o tom myslí Martin Šalacha, alias Walter Fischer? „Je to o viere a neviere. Na Tribeč som sa chcel ísť pozrieť teraz v zimných mesiacoch, ale nikto so mnou nechcel ísť. A úprimne sa priznám, sám som sa bál... Niekde vzadu v hlave tá brzda je,“ hovorí otvorene.