FINÁLE Let's Dance: Doplatili Deák a Rošková na to, že si nedali pokoj s erotikou? Romantický útek kráľa parketu s manželkou zo Slovenska!

Po desiatich týždňoch je rozhodnuté o tom, kto je kráľovnou a kráľom parketu. Na treťom mieste skončila Silvia Lakatošová a David Schavel.

Na druhom mieste skončil favorizovaný Braňo Deák a Dominika Rošková.

Z víťazstva sa včera úprimne tešil Vlado Kobielsky a Dominika Chrapeková. Keď vypli kamery, Vladovi dali kolegovia víťazného "hobla." Objímanie nemalo konca kraja.

Neudržala slzy

Počas včerajšieho večera padali slzy - Dominika Chrapeková po odtancovaní druhého, záverečného tanca zadržiavala slzy ako vedela, ale napokon sa rozplakala. Vizážistky jej museli upraviť mejkap, pretože slzy urobili na jej lícach doslova cestičky. Slzy v očiach sa leskli aj Vladovi.

Porotcovia zhodnotili ich účinkovanie v celej šou takto:

Tatiana Drexler: "Boli ste studnicou nápadov a nových vecí. Všetko, čo ste navymýšľali bolo potešujúce, nesklamali ste."

Petr Horáček: "Vždy som to cítil pri srdci ako nádherné a ľudské..."

Zuzana Fialová: "Prinášali ste príbehy, emócie... vzťah medzi vami je láskavý, niečo čo sa nevidí. Prinášali ste závan nostalgie, príbehy, ktoré milujeme... ste ľudskí."

Ján Ďurovčík: "Chcem vám poďakovať, lebo ste do celej súťaže vniesli noblesu, aká tu dávno nebola. A v tancovaní náročné choreografie a kvalitu."



V záverečnej reči po vyhlásení výsledkov ďakoval Vlado Kobielsky ženám svojho života - manželke a deťom, aj za to, že vydržali mať "tatu externistu" Poďakoval sa aj tanečnej partnerke Dominike za to, že s ním trávila toľko času a trpezlivo opakovala slovíčko "znova a znova a znova". Dominika povedala: "Bola to nádherná štvormesačná cesta... mohla som spoznať takého úžasného človeka, Vladko, bol si úžasný."

Vlado Kobielsky chce vynahradiť manželke svoju neprítomnosť aj tým, že ju dnes berie na tri dni do Benátok. Manželia si užijú intenzívny čas spolu. Potom sa chce pustiť do záhrady, na ktorú mu neostával čas.

Mali sa krotiť?

Hoci sa Braňo Deák a jeho tanečná partnerka po vyhlásení výsledkov usmievali, pravdepodobne zažili veľké sklamanie. Počas súťaže sa totiž neustále podsúvalo divákom, že Braňo je neodolateľný sexsymbol. Takisto choreografie boli stavané tak, že erotikou dýchali aj tance, ktoré nemuseli.

Žiarivým príkladom je pamätný slowfox, ktorý dostal prívlastok porno na parkete. Či takáto sebaprezentácia nakoniec položila na lopatky túto dvojicu, ktorá predvádzala tiež výborné výkony je ťažké s určitosťou povedať. Je ale isté, že nakoniec poslali viac hlasov Vladovi a Dominike, ktorí pôsobili na rozdiel od Braňa a Dominiky viac ako kreatívni priatelia než milenci.

