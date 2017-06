FOTO: Adela Banášová je dnes krásna žena. Páčila by sa vám aj pred 20 rokmi?

Jej kariéra sa začala počas strednej školy, keď začala pracovať v Teleráne ako anketárka. V študentských časoch skúšala šťastie aj ako modelka a v roku 1996 sa dostala do celoslovenského finále modelingovej súťaže Elite Model Look. Napokon sa predsa len rozhodla pre inú cestu. Po redaktorskej práci v Teleráne nastúpila do Fun rádia do relácie Fun o piatej.

Moderátorská hviezda

Do povedomia sa však dostala najmä vďaka SuperStar, kde spolu s Martinom „Pycom“ Rauschom odmoderovala tri série. Práve táto šou jej otvorila dvere k ďalším veľkým projektom ako Let’s Dance alebo Test národa 2006.

FOTO: Na záberoch Vila Rozborila sa pobavíte. Takto vyzeral pred 19 rokmi!

Mala aj vlastnú Adela show na Markíze, kde spovedala známe osobnosti, a dnes moderuje šou Trochu inak v Slovenskom národnom divadle. Aktuálne je tvárou obľúbeného hudobného programu Chart Show a diváci ju milujú aj ako kapitánku v relácii Milujem Slovensko, kde súperí s tímom Dana Dangla.

FOTO: Ďurianová sa zmenila na nepoznanie. Objavili sme jej 20 rokov staré zábery!

Svadba sa blíži

Mnohonásobnej držiteľke ceny popularity OTO sa však darí nielen v pracovnom živote. Po nevydarených vzťahoch so spevákom Tomášom Bezdedom (31) a s tanečníkom Petrom Modrovským (33) sa venuje prípravám na svadbu, ktorú bude mať so snúbencom Viktorom Vinczem (26 ) v júni.

FOTO: Zelené vlasy a prehnané líčenie. Pozrite, čo všetko okúsila Kvetka Horváthová pred 20 rokmi!