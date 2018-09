FOTO: Aj vy to vidíte? Meghan má slovenskú dvojníčku, známu speváčku

Samozrejme, že nie sú ako jednovaječné dvojičky, ale v niektorých momentoch sa na seba naozaj podobajú. Slovenka Tina aj Američanka Meghan Markle majú podobné vyžarovanie, iskru v oku, pehy aj úsmev. Speváčka aj bývalá herečka žijú celkom iný život, ale dôležité je, že obe sa zdajú byť veľmi šťastné. Aj to je moment, ktorý znásobuje ich podobu, nedá sa to prehliadnuť. Čo vy na to?

Rovnaký úsmev

Za okuliarmi

A teraz vážne

Podobné chute?

Tina ohlásila zmiznutie

Tina nedávno nechala fanúšikom tajomný odkaz. K fotografii z výťahu, v ktorej sa pozerá do vrchu, napísala: "Blíži sa to opäť, na pár mesiacov si odskočím. Potrebujem plnú koncentráciu. Ale nepredbieham, nesľubujem. Je to vo flow." Veríme, že ide o hudbu a speváčka, ktorá necháva vážnu chorobu len tak plynúť bez toho, aby ju potláčala liekmi, sa má dobre, a dočkáme sa nejakého hudobného prekvapenia.

Meghan prekvapila varením

Vojvodkyňa zasa pred pár dňami prekvapila svojím prvým samostatným projektom. Podieľala sa na vzniku kuchárskej knihy Together: Our Community Cookbook. Napísala k nej aj predslov, ide o charitatívny projekt - recepty vytvorili ženy z Grenfell Tower, londýnskeho vežiaku, ktorý vyhorel minulý rok.