FOTO: Ako starne sex symbol? Kedysi najatraktívnejšia žena sveta oslávi zajtra 84-té narodeniny

Väčšina žien, z ktorých kedysi išli muži do kolien, by dnes boli totálne out. Všetky tie kypré rubensovské krásky, herečky nemého filmu či bývalé hollywoodske hviezdy už pre ženy nie sú ideálom, po ktorom by sa chceli opičiť.

Navždy príťažlivá

Výnimkou je snáď len Marylin Monroe. Asi preto, že umrela taká mladá a nikdy nezostarla. Navyše, bola chodiacou náložou sexepílu a to sa mužom páči stále. Nuž a druhá po M.M. je B.B. Brigitte Bardotová. Zmyselné ústa, čierne očné linky, závoj mihalníc, hriva platinových vlasov, veľké prsia a nekonečné nohy. Nie sú vám takéto ženy povedomé aj dnes? Takýto typ sa mužom nikdy neomrzí...

Pozrite sa, ako to B.B. pristalo kedysi a ako jej to pristane dnes. A kto sa jej chce podobať?