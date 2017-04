FOTO: Bambuľka si kúpila starý dom. Už roky v ňom chýba toaleta, z čoho si Monika Haasová ťažkú hlavu nerobí

Spolu s manželom a deťmi Nikitom (6) a Lujzou (3) si užívajú rodinné chvíle na chalupe. Ako tam fungujú, to ukázala Katke Jesenskej v relácii Na chalupe.

Slávny kuchár Martin Korbelič ukázal svoju chalupu a v nej vzácnosť, ktorú opatruje ako oko v hlave

„Chalupu si nekúpia ľudia len tak, musia mať odvahu a skúsenosť. My sme mali chalupu, kam sme chodili ako malé decká s otcom. Nechcem ho uraziť, ale kúpil naozaj zrúcaninu. Potom ju však, našťastie, vynovil tak, že sme tam chodili každý víkend. Aj keď sme stále v niečom museli improvizovať, veľmi sa mi to páčilo,“ spomína Monika.

Chcela sa niekam vrátiť

Blondínka žila istý čas v Holandsku, no túžila mať svoj prístav doma na Slovensku. „Chcela som mať miesto, kam by som sa mohla vracať a stretávala by sa tam celá rodina. Aspoň stopäťdesiat kilometrov od Bratislavy, aby to bolo medzi kopcami. Keď som zbadala túto osadu s pár chalupami, zaľúbila som sa na prvý pohľad a do troch dní sme to kúpili,“ spomína herečka.

Zora Czoborová hrabe lístie, prepletá škaredý plot, spáva v chlieve a tvrdí, že nie je párty dámička

Pokojné miesto na dedine si teraz, keď je už trojnásobná mama, ešte viac nevie vynachváliť: „Je to na nezaplatenie. Deti tu majú voľnosť, slobodu, môžu maľovať na steny, na nič sa tu nehráme a neochkáme, že sa poškodí fasáda...“

Ešte neskončili

Herečka si nekúpila chalupu, do ktorej by sa mohla hneď nasťahovať. Tak ako to robil jej otec, rovnako aj Monika stále niečo prerába a upravuje a, ako vidieť, ani zďaleka s prácami na dome nefinišuje.

Muž Andy Timkovej v pivnici takmer prišiel o život

„Chalupárčenie nie je na plánovanie, nekúpila som si hotový dom, je to proces, ktorý sa nikdy nekončí. Nezáleží mi na tom, aby to tu vyzeralo fantasticky, ale aby to malo našu energiu. Nechcela som vyčačkanú chalupu. Videla som také v rôznych krajinách, ale mne sa to páči tak, ako si to urobíme my,“ hovorí Monika rozhodne.

Zo začiatku Jarná očista s Ma défense chalupu tvorila kuchyňa a jedna izba. Ostatné izby postupne dorobili a Monika ich nazvala podľa krajín, ktoré precestovala. Volajú sa Brazílska a Africká izba, ale nie sú tam žiadne stopy tej krajiny.

Nebezpečné WC

Napriek tomu, že chalupu prerábajú už niekoľko rokov, ešte stále neprišiel rad na toaletu. WC – vymurovanú latrínu majú na dvore, no plánujú si vybudovať kúpeľňu aj vnútri. „Vaňa je tu taká provizórna, že sa z nej dá spadnúť,“ vysvetľuje s úsmevom. Ani pobyt na záchode nie je práve ideálny. Večer si musia zobrať so sebou lampu a plašiť divú zver. „Príde sem jeleň a ty rýchlo utekáš dovnútra. Divé svine krochkajú, prídu až sem. Hádžeme po nich jablká, tlieskame, no vôbec sa neboja,“ prekvapuje.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sa tu Monika a jej rodina cítia šťastne. „Chalupa nie je stavba, ale miesto, kam rád chodíš a vytváraš si zážitky. Chalupa je miesto, kde sa môžeš zašpiniť, ale očisťuješ si tam dušu. Toto robím ja. Chodíme sem na dva-tri týždne a všetky tie škrupule a nánosy zídu dole, pretože si tu v styku len s pár ľuďmi. Vždy tu dostanem nápady na divadlo, na festival, ktorý robím v Starej Turej,“ uzatvára herečka.