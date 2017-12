FOTO: Beáta Dubasová je vždy nahodená. Pozrite sa, ako lovila v sekáčoch!

Stále dievčensky pôsobiaca brunetka si aj vďaka štúdiu na odevnej priemyslovke a práci kontrolórky kvality v odevnom závode potrpí na vypracovanie oblečenia. Priznáva, že v skúšobnej kabínke prevráti každý kúsok naruby a prezrie ho. Zdalo by sa teda, že obľúbená speváčka vymetá len najluxusnejšie butiky. Omyl!

Na love

Beátu sme pristihli v jednom zo známej siete bratislavských second handov, kde náruživo prezerala nový tovar. Najprv sa pristavila pri štendroch s exkluzívnejšími značkami, ale neskôr prešla kompletne celú predajňu. Nevynechala ani stojan s doplnkami, na ktorom jej padla do oka výstredná tyrkysová spoločenská kabelka. Napokon ju však vrátila. Do skúšobnej kabínky sa vybrala so štyrmi kúskami a strávila v nej pomerne dlhý čas. Asi, ako to má vo zvyku, kontrolovala kvalitu šitia.

Profi oko

S tým, že nakupuje v sekáčoch, sa speváčka netají, preto nemala potrebu tváriť sa inkognito, ani keď náhodou stretla svoje známe. Pripojila sa k nim a pomáhala im vyberať z množstva tovaru. Zrejme ju však v tomto obchode ponuka neuspokojila, pretože o niekoľko minút sme ju stretli v ďalšom zo siete sekáčov.

Opäť prešla kompletnú ponuku a vyskúšala si zopár vecí. Do oka jej padli čierne spoločenské šaty. Objavila však zádrh – pokazený zips – a s predavačkou sa zhodli na tom, že sa ho neoplatí dať prešívať. Darmo, profesionálka nielen na pódiu, ale aj v krajčírskom remesle.

