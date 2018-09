FOTO: Čerstvý manžel Barbory Rakovskej sa musí poriadne...

Moderátorka sa rozhodla pre radikálnu zmenu vo svojom živote. V apríli 2017 oznámila rozchod s otcom svojho dieťaťa a dnes už žiari ako vydatá pani. „Naša moderátorka rannej šou Wake up! - Barbora Rakovská sa vydala!“ napísali jej kolegovia a zavesili fotografiu s nevestou na stránku rádia Europa 2. Dodali, že v sobotu popoludní si vzala politika Ľuboša Krajčíra. Randili spolu vyše roka a zrejme sa nedá hovoriť o veľkom prekvapení, pretože už v júni priznala, že túži po svadbe. „Našej nežnej blondínke sa teda splnil sen,“ skonštatovali kolegovia a pridali gratuláciu.

Zvládla to vraj sama

Barbora Rakovská tvorila pár s hudobníkom Tomim Popovičom osem rokov, zoznámili sa cez internet. Zásnuby prišli už po pol roku randenia. Keď sa rozišli, pre ich okolie to asi veľký šok nebol, pretože o pevnom partnerskom zväzku plnom lásky sa nedalo hovoriť už roky. Skloňovalo sa aj slovo nevera, hriešnikom mal byť Tomi, ktorý sa vraj zapozeral do modelky. Kameňom úrazu boli aj hudobníkove časté pracovné odchody z domu. Barbora s ich spoločnou dcérkou Amiou (8) si zvykli tráviť čas len spolu, kým Tomi bol za oceánom. „Nechcem, aby sa na mňa niekto pozeral, že som utrápená, a ľutoval ma, to určite nie. Riešim si veci sama. Ale my s Tomim sme všetko zvládli v pohode. Ani som nepotrebovala, aby niekto pri mne stál,“ povedala Šarmu v decembri 2017. Už o päť mesiacov však pri nej stál oficiálne muž, ktorý sa stal teraz jej manželom. Gratulujeme aj my.

Snaží sa

Kým Tomi Popovič hľadal realizáciu za oceánom, novomanžel Ľuboš Krajčír sa realizuje v jednej z mestských častí Bratislavy a vyzerá to tak, že sa cíti ako ryba vo vode. Barbore ďaleko neodíde. Pozrite sa, ako mu to ide so súčasnými aj budúcimi voličmi: