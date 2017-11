FOTO: Do očí bijúca zmena! Spoznávate bývalú milenku Borisa Kollára? Pozrite sa, ako sa Barbara Bátorová za roky zmenila!

Na nedávnom otvorení výnimočného konceptu, ktorý prináša spojenie krásy, módy a luxusu, sa v centre Bratislavy zišla celebritná a biznisová smotánka. Ruch medzi prítomnými spôsobila dievčina, ktorú pred šiestimi rokmi bolo vídať po boku politika Borisa Kollára.

Zmena k lepšiemu?

Už vtedy, šesť rokov dozadu, sa šepkalo, že brunetka je evidovaná v luxusnej agentúre poskytujúcej atraktívne dievčatá a "preslávila" sa aj nafotením aktov pre známy pánsky magazín.

Barbara Bátorová (26) už v čase, keď zaujala známeho multiotecka, mala do činenia s vylepšovacími procedúrami, no kam to dotiahla s odstupom rokov, to vyráža dych!

Dnes nosí ofinku, ktorá jej tiež výraznou mierou mení výzor, no mladé dievča sa začína podobať na svetoznámu „mačaciu ženu“.

Ako sa hostia večera zhodli, zákroky na tvári jej opticky pridali aj viac ako desať rokov. Okrem „vylepšeného výzoru“ sa nedal prehliadnuť ani Barbarin luxusný outfit vrátane hriešne drahých šperkov značky Cartier.

