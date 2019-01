FOTO: Eva Varholíková ukázala, aká vec jej pomáha nájsť rovnováhu a pokoj

Eva Varholíková sa po šiestich rokoch dostala v lete na podmienku von z budapeštianskeho väzenia, kde si odpykávala trest za tragickú dopravnú nehodu. Aj keď nemusela začínať od absolútnej nuly ako mnohí iní, ktorí sa ocitli v podobnej situácii, návrat nebýva jednoduchý. Eve však pomohla rodina a priatelia a najmä to, že opäť môže byť so svojimi deťmi. Určite ju potešilo, že stihla byť pri stužkovej svojej staršej dcéry Sašky. Budúcou maturantkou sa pochválila aj na sociálnej sieti, keď k videu, ako si ide po stužku, napísala: "Na túto chvíľu a pocit, čo som vtedy cítila, nezabudnem nikdy. Ďakujem, že si."

Snaží sa vrátiť pomoc

Ešte v septembri sa Eva Varholíková pre Šarm vyjadrila, že je pyšná na obe svoje dcéry. Staršiu Sašku pochválila aj za to, že sa rozhodla brigádovať v istom košickom bistre, radosť má aj z mladšej Elly, ktorú vychovávala jej mama, Eva Rezešová: "Moja mama sa Ellke obetavo venovala, za čo som jej nesmierne vďačná. Slovami sa moja vďaka za jej výchovu ani nedá vyjadriť, budem sa snažiť oplatiť jej to činmi," povedala nám Eva Varholíková.

Tohtoročné Vianoce na slobode boli pre ňu určite najkrajšie. Na sociálnej sieti sa pochválila vianočnou výzdobou a tiež motivačnými knižkami s popiskom: "Moje Vianoce." Napovedá to to tom, že hoci sa samozrejme nemieni vzdať príjemného života, ktorý jej dokážu zabezpečiť peniaze, pozerá sa na svet okolo seba aj inými očami. Čo je to za literatúru?

Motivácia pre život

- Dve zo štyroch kníh Šlabikár šťastia – jedna s podtitulom Návrat k sebe, druhá Sebaspoznanie, súvislosti, sebapremena. Prvá má naučiť človeka objaviť v sebe dieťa ale pritom vziať život do vlastných rúk, druhá hľadá odpovede na to, ako sa zbaviť pocitu viny, prečo si priťahujeme do života zlého partnera, ako skončiť s prehnaným sebaobviňovaním a mnoho iného.

- Kniha od Ladislava Kováča: O zmysle ľudského života. Na obálke sú slová: "Hodnota spočíva v jeho časnosti a pominuteľnosti: krátke záblesky v temnote nekonečna. Dôstojnosť žitia by mala vrcholiť v dôstojnosť smrti." Knihu esejí napísal vedec - biochemik, pedagóg a tiež prvý ponovembrový minister školstva v jednej osobe.

- Knižka od Sadhuru Vnútorné inžinierstvo – jogínov sprievodca ku šťastiu bola zahrnutá medzi desať najlepších duchovných kníh roku 2016. Je to návod ako využívať našu vnútornú silu ducha. Tisícročné pravdy indických učení pre súčasného človeka sú podané vtipne.

- Tajomstvá o živote, ktoré by mala poznať každá žena od Barbary De Angelis. Je to kniha o hľadaní šťastia, ktoré musí nájsť každý sám v sebe. „Skutočná sloboda vychádza z toho, ako reagujete na život a nie z toho, ako život s vami zaobchádza,“ píše sa v anotácii.