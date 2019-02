FOTO: Jasmina Alagič vstúpila do ohrady k tigrovi. To, čo nasledovalo...

Jasmina Alagič, ktorá vraj miluje mačky všetkých veľkostí, si dopriala nevšedný zážitok. Fotografia, na ktorej sa jemne dotýka tigrovej srsti, vznikla v oáze sibírskeho tigra, ktorá sa nachádza v Kostolnej pri Dunaji. Projekt sa snaží prispieť k záchrane ohrozeného druhu, zvieratá tu žijú voľne v takzvaných tigrých záhradách. Areál je prístupný aj verejnosti.

Jasmina k fotografii napísala: "Pán nám vysvetľoval ako to u nich chodí, že sú tam tigríky od narodenia, ako sa on ne starajú atď atď... Priznám sa že nerozumiem presne ako to tam funguje, ale čo som videla a čo bolo v tú chvíľu pre mňa úplne fascinujúce, bola tá láska a vášeň k týmto zvieratám ktorá tu určite nechýba."

Dalo sa predvídať, že Jasmina, ktorú sleduje na instagrame množstvo ľudí, nezabudne na odkaz pre všetkých, ktorí by sa pozastavili nad tým, ako mohla tehotná žena tak zariskovať. Upozornila, že každého takto "premotivovaného človeka" s úzkoprsými názormi odstraňuje zo svojho profilu. "Viem, že nič nie je na sto percent, a už obzvlášť nie pri takýchto zvieratách, ale stopercentnú istotu máte vôbec dnes pri niečom? Ja som išla k mláďatku, ktoré chovatelia dobre poznajú, vedia ako ho zabaviť, aby mu nič z toho nebolo nepríjemné, prípade ho to nerozrušilo." Temperamentná Jasmina všetkým odkazuje, že sa chce "udržať v pokojnom krásnom režime," aký má bez "dvíhania tlaku cudzími ľuďmi".

Klobúk dole pred jej pokojom. A čo vy, už ste hladkali tigra alebo iné dravé zviera bez toho, aby vám aspoň trochu stúpol adrenalín?

