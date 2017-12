FOTO: Kam si spolu vyrazili Šmahel a Brychtová? Bičan bol opäť za exota

Katarína Brychtová si užila víkend v Nízkych Tatrách na Chopku. Spolu so svojimi kolegami tak otvorila tohtoročnú lyžiarsku sezónu. Niektoré známe tváre vytiahli lyže, iné snoubordy. Medzi tých, ktorí sa z kopca spúšťajú na jednej doske, patrí prekvapujúco aj Katka.

Klamem telom

Hoci moderátorka pôsobí ako konzervatívna dáma, tvrdí, že je celkom iná. „Všetci ma berú, že som seriózna, slušná, dobrá a milá, ale ja klamem telom,“ smeje sa moderátorka a dodáva: „Akože, v podstate som. Som zodpovedná, ale som Blíženec a my máme radi zmenu,“ tvrdí Katka. Na snoubord sa prvýkrát postavila asi pred desiatimi rokmi, spoločne so synom. „Chcel sa to naučiť, tak sme si zobrali inštruktora. Vďaka nemu som nebola až taká modrinová, pretože ma naučil zásady, aby som veľa nepadala. Syn je freerider a vždy ma volá, aby som išla s ním. Ale to už je na mňa priveľa. Som rada a pyšná na seba, že som sa naučila takto jazdiť,“ hovorí Katka spokojne.

Prevetrali horské outfity

S deťmi na kopec sa vybral aj Katkin kolega Martin Nikodým (46). Zalyžoval si so synom Adamom a s dcérou Emmou. Okrem lyžovačky si užil aj párty s kolegami, vlastne svojimi konkurentmi, Andrejom Bičanom (42), Rasťom Sokolom (48) a za moderátora už môžeme považovať aj osobného trénera Martina Šmahela (35). Páni akoby sa dohodli na jednotnom oblečení, na žúr prišli v štýlových svetroch ako vystrihnutí z filmu Denník Bridget Jonesovej.