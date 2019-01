FOTO: Kamila Magálová opäť vyráža dych. Keď vstúpila do divadla, tak...

Kde sa zjaví, vzbudí pozornosť svojím vyžarovaním. Inak tomu nebolo ani teraz. Energická a usmiata Kamila Magálová prijala pozvanie do bratislavskej Novej Scény na premiéru divadelnej adaptácie slávneho románu Jane Austenovej Rozum a cit. Vyzerala opäť skvelo a sviežo, neprehliadnuteľná bola aj vďaka nádhernému kožuchu.

Rozum a cit rieši starosti s láskou v Anglicku 19.storočia, tému aktuálnu stále a takisto aj ťažobu spoločenských konvencií, ktoré nám často robia zo života peklo.

Aj Kamila Magálová, tak ako mnoho iných žien si prešla svojimi citovými galejami, keď sa musela vysporiadať s rozvodom. Zvládla to so cťou a posilnená kráča so zdvihnutou hlavou. Do života si už tiež rozumne dávno prestala púšťať ľudí, ktorí jej berú energiu. "Viem to odhadnúť. Určite sa stalo, že ma nejakí ľudia sklamali v živote, o tom ten život je. Ale som o to teraz rozumnejšia a viem sa proti tomu obrniť," povedala nám nedávno.

S láskou to má tiež jasné: „Láska by nikdy nemala vymiznúť zo života človeka a ak sa to stane, je z toho len trápenie, choroba, nešťastie a, žiaľ, aj nenávisť a agresivita! Preto treba hľadať a získavať si lásku po celý pozemský život, nielen v rozprávkach," povedala nám pred premiérou filmovej rozprávky Keď draka bolí hlava, v ktorej si zahrala s Karlom Gottom.

Na premiére predstavenia Rozum a cit sa objavilo viacero hostí, ktorí museli bojovať s rozumom a citom. V jednom hľadisku sedeli napríklad Alena Heribanová s exmanželom Jozefom Heribanom, ktorý prišiel s priateľkou Vandou Turekovou.

FOTOGRAFIE KAMILY MAGÁLOVEJ A OSTATNÝCH HOSTÍ NÁJDETE VO FOTOGALÉRII TU.