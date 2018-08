FOTO: Katka Knechtová odhalila, čo sa udialo pred priamym prenosom SuperStar. STRATILA z toho reč!

Porotkyňa SuperStar Katka Knechtová sa hlavne zo začiatku súťaže uviedla niekoľkými nešťastnými výrokmi, za ktoré si vyslúžila od mnohých divákov veľkú kritiku. Nezabudnuteľná je napríklad hlísta v r…, ktorú cítila pri vystúpení jedného zo súťažiacich a veľký ohlas malo aj konštatovanie: ,,Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš.“ Hoci sa za tento výrok súťažiacemu hneď ospravedlnila a ten dokonca kývol, že je to v pohode, mnohí diváci boli sklamaní z jej slovníka. Novú skúsenosť pred kamerami však víta a chápe, že je to šou, v ktorej veľa ovplyvní aj to, ako televízia zostrihala tú časť súťaže, ktorá neprebiehala v priamom prenose.

Negatívne reakcie zabolia

O negatívnych reakciách a komentároch fanúšikov súťaže sa vyjadrila nedávno pre Šarm takto: „Viete, že to príde, no a keď to príde, tak to zabolí. Ale aj na to sa snažím pozerať pozitívne. Nemôžem sa predsa páčiť každému. Nemôže sa každý stotožniť s mojím názorom, to nie je možné a ani prirodzené. Zaujíma ma, ako ma hodnotí najbližšie okolie, režisér, ľudia zo štábu. A viete, ako sa hovorí, každé čudo trvá tri dni…“

Počas priamych prenosov si však Katka svoje reakcie viac stráži a televízia nemôže strihmi veľa ovplyvniť, takže pred divákmi sedí naozaj krásna dáma – po všetkých stránkach. Získava si stále viac fanúšikov a zdá sa, že niektorým aj zlomila už srdce.

Niekto sa buchol po vrecku

Na svojom instagrame uverejnila fotografiu s obrovskou kyticou ruží , ktorú dostala po nedeľnom dievčenskom semifinále od neznámeho ctiteľa alebo ctiteľky.

„Včera pred TV prenosom som dostala 80 prekrásnych ruží. Dotyčný sa nepodpísal, tak chcem aspoň touto cestou poďakovať. Stratila som reč...“ napísala k fotografii.

Okamžite sa spustila lavína dohadov, kto to mohol byť. Viacerí si tipli finalistu Petra Borkovca, ktorý sa zapísal v SuperStar alkoholovým škandálom. Tomu však visí na instagrame fotografia so súťažiacou Timeou Lacovou...