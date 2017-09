FOTO: Kontroverzná Nela Slováková má novú lásku! Pozrite sa, kto si ustlal na jej sexi silikónoch

Miluje luxus, drahé kabelky, módu a na sociálnych sieťach je doslova kráľovnou. Sleduje ju viac ako dvestotisíc fanúšikov a nejednej žene „dvíha tlak“ svojimi dokonalými krivkami a prílišným sebavedomím. Nela sa však vie predať a je jej jedno, kto si čo o nej myslí.

Ukojila si materinské pudy?!

Najnovšie hladiny internetu nerozvírila novým autom, ale malou čivavou Lotty, ktorú si zaobstarala len nedávno. Malá fenka do ruky či kabelky je jej doplnkom, ktorý ju aktuálne dotvára na jednotku. Samozrejme sa o malú „princeznú“ príkladne stará a tá jej to opätuje psou láskou, ktorá je niekedy úprimnejšia ako tá ľudská. Každopádne obom slečnám to spolu veľmi pristane a Lotty si určite pochvaľuje aj Neline silikónové „vankúše“, na ktorých občas sladko zaspí.

