FOTO: Krásna Alena Heribanová je aj po šesťdesiatke v skvelej forme. Toto je jej recept na mladosť!

Už počas strednej školy z nej bolo cítiť ambicióznosť a bojovnosť. Ako mladá študentka mala mnoho aktivít – moderovala množstvo podujatí nielen doma, ale aj v zahraničí a s folklórnym súborom precestovala celý svet. Veľkým zlomom v jej živote sa stal v roku 1979 konkurz do Československej televízie, ktorý sa jej podarilo vyhrať. Od tej chvíle prichádzalo čoraz viac pracovných ponúk. Podobne ako pracovný aj jej súkromný život vyzeral dokonale. Až doteraz!

Pred pár týždňami sa verejnosť dozvedela, že obľúbená moderátorka sa so svojím manželom, spisovateľom Jozefom Heribanom (64), rozvádza. Manželia majú nielen dve dcéry, ale už sú aj starými rodičmi. Napriek tomu, že krach manželstva trvajúceho desiatky rokov mnohých prekvapil, Alena to berie s nadhľadom a nemieni túto situáciu nijako verejne prepierať.

Športujte!

Moderátorka má svoje pravidlá, ktorými sa riadi už roky, a zjavne preto vyzerá tak mladistvo a sviežo. Tvrdí, že pre krásu a vyrovnanosť duše ženy sú dôležité tri atribúty: voda, spánok a radosť zo života. A ak to ešte podporíte športom, je to dokonalé. Už niekoľko rokov cvičí latino aerobik, ráno začína precvičovaním piatich Tibeťanov a pri káve si dopraje tvárovú gymnastiku. Potrpí si aj na to, aby vždy pôsobila pekne. Medzi nevyhnutnosti, bez ktorých nespraví ani krok, patrí mejkap, ružová farba na líca a lesk na pery. Pod jej výzorom sa nijako nepodpísal ani nedávny rozvod. Vyzerá stále skvele.

