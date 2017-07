FOTO: Ktorým kráskam sa darí vyhrávať súboj s časom a ktoré sú naopak na smiech?

Úporná snaha o zachovanie mladosti sa niekedy končí fiaskom. Nie je nič príjemné čítať z mužských očí vydesený výraz, keď vás zozadu plesne po pevnom zadku, no keď sa otočíte, zistí, že koketuje s babkou.

Jednoducho „vzadu lýceum“, spredu múzeum“, nie je asi métou žiadnej ženy. Sú však dámy, ktoré starnú s gráciou a dokážu byť mladistvé, no nie trápne.

Obdivuhodné bojovníčky

Helena Vondráčková, Zdena Studenková, plus celý šík hollywoodskych krások, často obsmievajú pre ich snahu zostať mladé. Lenže tieto dámy sú obdivuhodné, pretože sa nespoliehajú iba na skalpel, ale v prvom rade majú úžasnú sebadisciplínu. Ich dievčenské postavy sú vizitkou ich pevnej vôle a my im za to tlieskame. Veď si pozrite fotku doktorky Quinovej. Dieťa v jej náručí rozhodne nepôsobí ako jej vnúča, no pokojne uveríte, že je jeho mamou. A pritom je to fakt vnuk!

Máš na to!

Naopak, Dáda Patrasová je smutnou ukážkou toho, kam to môže dopracovať žena, ktorá nevie starnúť. Nevadí, že pribrala, ale že za každú cenu na seba súka malé obtiahnuté kúsky, ako v čase, keď platila za sexsymbol.

Naša rada znie - neutrácať za plastiky a oblečenie, ale investovať do osobného trénera a štylistu a Dáda bude zase žena ako lusk. Potenciál na to má.

