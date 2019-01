FOTO: Kultová princezná Arabela má 60 rokov. Je možné, že takto dnes vyzerá?

Český rozprávkový seriál režiséra Václava Vorlíčka (88) spôsobil v osemdesiatych rokoch ošiaľ. Pri televízore sedeli dospelí aj deti. Hlavnú úlohu princeznej, ktorá vďaka zázračnému prsteňu dokáže nevídané veci, si zahrala Slovenka Jana Nagyová. Málokto vie, že pôvodne mala dostať rolu oveľa známejšia Libuše Šafránková. Pre zdravotné problémy sa ale tejto práce musela vzdať. Slovenke aspoň prepožičala svoj hlas - čeština Nagyovej nebola taká dobrá, aby nemusela byť predabovaná.

Nežná Jana Nagyová sa objavila pred seriálom Arabela vo filme Sváko Ragan aj kriminálke Smrť stopárok, kde si zahrala s Dádou Patrasovou. Princezná Arabela z nej urobila absolútnu hviezdu, o prácu nemala núdzu, ale z rodinných dôvodov sa v roku 1988 z hereckého sveta stiahla.

Skúsila to trikrát

Jana Nagyová sa vydala trikrát. Jej mužom bol hokejový tréner Miroslav Kubovič. Mal problémy s alkoholom a z herečky urobil vdovu. Druhýkrát to skúsila s nemeckým podnikateľom Haraldom Schlegelom, odišla za ním do cudziny. Vzťah sa ale rozpadol tiež. Nový život sa pokúsila vybudovať si v Prahe, kde rozbehla biznis s kozmetikou. Aj ďalší osudový muž bol Nemec, podnikateľ Toni Pulman. Jana Nagyová porodila tri deti - dcéru Janu, s druhým mužom má syna Haralda a s tretím dcéru Sophie.

„Keď sa rozpadne manželstvo alebo vzťah, býva vina na oboch stranách Každý človek sa musí zamyslieť sám nad sebou a priznať si, čo urobil zle, keď chce partner odísť. Ani u mňa to neboli chyby iba mojich manželov. Bola som príliš zamestnaná. Dokážem pochopiť i to, že sa niektorí muži nedokážu vyrovnať s tým, keď je žena slávna alebo zarába viac ako oni. Ale nie je to len o peniazoch. Najhoršie je, keď si nemáte čo povedať," povedala pre český Blesk nezabudnuteľná Arabela, ktorá žije v Nemecku.

