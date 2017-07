FOTO: Lenka Čviriková Hriadeľová bola pred rokmi dlhovlasá brunetka... Kedy jej to pristalo viac?

V štrnástich rokoch nastúpila na konzervatórium v Košiciach. Dôvod, prečo si vybrala práve túto školu, bol ten, že sa na nej mohla vyhnúť matematike, ktorá bola jej veľkým nepriateľom.

Hneď po škole absolvovala konkurz do prvého košického rádia – Toprádia. V Košiciach okúsila aj televíziu, kde spolupracovala na hudobnej relácii Klipmánia a neskôr pre TV Global pripravovala športovo-zábavnú reláciu Z extrému do extrému.

Možno aj to jej otvorilo cestu do sveta športu a od roku 2002, keď začala vysielať TV JOJ, patrí do tímu športovej redakcie. Lenka má doma šesť sošiek OTO v kategórii športový komentátor!

