FOTO: Natešený spevák ukázal brucho. Maťo, čo ten faldík?

Zväz autorov a interpretov populárnej hudby odovzdal výročné ceny. Sošky mikrofónu si prevzala Sima Martausová, Martin Ďurinda a Horkýže Slíže. „Naposledy som vystúpil na pódium a prevzal si cenu v minulom storočí v roku 1994 za vianočný album Tublatanky. Cena ma potešila najmä preto, že v ZAI hlasujú vlastne konkurenti, ktorí sú rovnako speváci, gitaristi, skladatelia a ľudia z hudobnej brandže,“ neskrýval radosť Maťo Ďurinda. Až tak, že pri preberaní ceny odhalil malý nedostatok. Spevák síce na blížiacu sa šesťdesiatku nevyzerá, no štíhlu líniu, ktorou bol celý život povestný, už narúša vypuklé bruško.

Moderátor plavec

Sima Martausová dostala už tretiu cenu ZAI. „Minulý rok som veľa koncertovala a nahrávala nový album, bol to veľmi náročný rok. Veľmi sa teším z ceny, tento rok som ju nečakala. Priala som ju ostatným nominovaným, tešila by som sa, keby vyhrala Zuzka Smatanová či Janka Kirschner. O to viac si to vážim,“ vyznala sa.

Hudobným redaktorom roka sa stal Roman Bomboš z Rádia Slovensko. Cenu za celoživotnú podporu slovenskej hudby v médiách si odniesol legendárny moderátor verejnoprávnej ORF z Rakúska Udo Huber. „Dobrý večer, drahí priatelia, za mikrofónom je Udo Huber... To som sa nenaučil kvôli dnešnému večeru, ale viem to už od roku 1968, keď sme v Rakúsku intenzívne počúvali vaše správy. Vašu krajinu poznám nielen pracovne. Ja som totiž súťažne plával a v sedemdesiatych rokoch sme mali v Topoľčanoch a v Nitre tréningové tábory a na Slovensku veľa súťaží,“ prezradil Udo Huber, ktorý si cenu prevzal osobne za účasti štábu rakúskej ORF.

