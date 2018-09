FOTO: Nebohý Petr Muk by bol na dcéru pyšný. Pozrite sa, aká je krásna!

Aj tento rok sa konal už siedmy ročník spomienkového koncertu Kouřimská skála na počesť zosnulého českého speváka Petra Muka, ktorý zomrel pred vyše ôsmimi rokmi vo veku štyridsaťpäť rokov. Pozornosť prítomných sa tentoraz obracala na krásnu slečnu, spevákovu dcéru Noemi.

Tá si hudobné vystúpenie na počesť jej otca užila s mamou Evou Mukovou a dedkom Ladislavom Mukom. Už teraz vidieť, že mladá slečna rastie do krásy, z čoho by sa obľúbený spevák, dlhoročne trpiaci depresiami, nesmierne tešil. Noemi žije už päť rokov so svojou slovenskou mamou, vdovou po spevákovi, v Bratislave a plynule rozpráva slovensky, aj česky. Priamo na pódiu, kde mnoho interpretov spievalo hity jej otca, dostala kyticu k nadchádzajúcim dvanástym narodeninám.