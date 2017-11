FOTO: Neštíti sa ničoho! Exmilenec „starej pani“ Hany Gregorovej jej to poriadne natrel! Zamilované fotky a básničky pre novú lásku!

Nedá jej vydýchnuť. Po všetkých potupách, ktoré svojej bývalej snúbenici Hane Gregorovej uštedril, by sa očakávalo, že keď si jeho srdce získa nová žena, na herečku zabudne a dá jej pokoj. Nebol by to však Koptík, keby nepokračoval v šialenstve na svojom profile na sociálnej sieti.

Najkrajšia kočka

Už pár dní tam vešia fotky jeho vraj novej lásky Silvie Řehákovej, ktorú české médiá označujú za pornohviezdu. Gregorovej bývalý zajačik jej dokonca skladá básne, rovnako ako to bolo v prípade herečky. Vo vyznaniach novej žene však nezabúda spomenúť ani Hanu: „Chybí mi tvoje krásná očka… jsi moje nejhezčí kočka. Chybí mi tvuj žhavý polibek...“ a báseň plnú ód na Silviu ukončil výsmešne: „A tak Hanka kroutí z toho všeho doma sama v puse cigáro… nikdo ji toitž… už nechce držet za HÁRO.“ K básničke pripojil vysmiatych smajlíkov...

Spoločné fotky s blonďavou múzou označuje ako „top photo“ a chvastanie doťahuje do dokonalosti: „Patříme do Top 5 párov showbizu“ alebo „Nejhezčí pár českého showbizu“. Koptík sa dokonca neštítil spraviť súťaž s fokami jeho bývalej manželky Pavlíny, exsnúbenice Hany a novej lásky Silvie a fanúšikom smeroval otázku, ktorá z nich sa im páči najviac.

Iná liga

Na otázky českých médií odpovedal, že so Silviou, ktorá sa preslávila aj ako milenka futbalistu Tomáša Řepku, sa nepoznajú príliš dlho. Prezradil, že si dlho písali, teraz sa stretli a posúvajú to ďalej. „Je to na začiatku, pusinky, spoznávanie, ale ja ju chcem. To telo, to je úplne iná liga. Je to fakt krásna kočka a so šesťdesiatpäťročnou starou pani sa to nedá vôbec porovnávať. To je úplne iná liga, úplne iný šport,“ povedal pre extra.cz.

Ako sa tento „medzinárodný škandál“, ako to sám Koptík pomenoval, bude ďalej vyvíjať, budeme môcť určite sledovať vďaka jeho exhibicionizmu v priamom prenose na jeho profile.

