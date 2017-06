FOTO: Nie, to nie je syn! Koho si to sexi záchranárka viedla do hotela?

Navštívila festival v Cannes, Paríž aj Monako, na premiére filmu Baywatch ukázala, že červené plavky by jej stále pristali. Najviac však zaujala, keď sa pred pár dňami vybrala do hotela v Miami v spoločnosti neznámeho mladíka.

Tuctová

Do Cannes neprišla herečka pracovne, ale aby zabila nudu, ako sama povedala. Spočiatku naozaj pôsobila nenápadne. Nebyť všímavých fotografov okolo červeného koberca, fanúšikovia by ju ani nespoznali. Ulízané vlasy, nenamaľované ústa, nahý mejkap z nej spravili tuctovú ženu stredného veku.

FOTO: Andrea Verešová asi nie je veľmi dobrá v zoológii. Pomýlila si chrty s kozami. Dôkaz je vo fotogalérii!

Neposlušné kozy

Veď si to aj v bulváre pekne zlizla. A tak to rýchle napravila.

Na módnu show Formula 1's Amber v Monaku už prišla stará - a teda mladá- Pamela. Sexi kadere mala zvodne vypnuté, len uvoľniť sponku... No najmä šaty na bujnom poprsí držali iba na dobré slovo. Veď aj páni, čo vedľa nej sedeli v publiku, boli z jej neustáleho naprávania výstrihu úplne paf.

Carrie v teplákoch?! V Sexe v meste by sa zaručene takto nevymódila

To je moja Bond girl! Viete, ktorý tajný agent žije podľa hesla- aj veľká r.. vie očariť?

Hystéria pre erotiku: TOTO je dôvod prečo Johny Deep žiarlil a mlátil manželku

Liek na nudu

Kráske však len platonický obdiv evidentne nestačí. Hneď po tom, čo sa z Európy vrátila do Ameriky, pristihli ju, ako mieri do hotela v Miami v spoločnosti mladého muža. Kto to bol síce neprezradila, ale stavíme sa, že sa spolu zaručene nenudili.

Nemá o vás partner záujem a jediné, čo ho vzruší, je sex v prírode? Pozor! Môžete mať doma ekosexuála





Více na erečka na filmový festival v Cannes podle svých slov nepřijela pracovně, ale pouze zabít nudu. Nebýt pár všímavých novinářů, postávajících kolem červeného koberce, prošla by kolem svých fanoušků aniž by ji kdokoliv poznal.Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/471391/tohle-ze-je-pamela-anderson-sexbombu-z-pobrezni-hlidky-v-cannes-nepoznali.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy