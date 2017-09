FOTO: Plejmejtka v kúpeľni: Čo používa Jana Mináriková na svoje skrášľovanie?

Precestovala svet a všade, kde sa pohne, skúša kozmetické produkty. Občas sa zavrie do kúpeľne na celý deň a všetko na sebe testuje a rozmaznáva sa. „Nestáva sa to často, ale keď mám voľný deň, celý ho strávim v kúpeľni. Dávam si masky na tvár a vlasy, robím si pedikúru, manikúru, rada sa kúpem vo vani. Do kúpeľa si pridávam morské soli alebo olej. Milujem tieto svoje ,spa dni‘ a v spa by som aj bývala! Už som sa v jednom hoteli v indickom Goa pýtala, či by som tam mohla bývať. Povedali mi, že sa môžem nasťahovať,“ smeje sa Janka.

Jej vlastná kúpeľňa má však pre ňu jeden podstatný nedostatok. „Nevyhovuje mi, je malá. Radšej by som mala menšiu obývačku a veľkú kúpeľňu. Asi budem pracovať na zväčšení tejto, lebo je tu na to dispozičná možnosť. Takže zrejme zrealizujem prerábanie,“ plánuje.

Pozrite sa, ako to v jej kúpeľni vyzerá!