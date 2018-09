FOTO: Pozrite sa, ako sa manželka boháča vystajlovala do luxusných značiek za desaťtisíce!

Pôvodom Slovák, český predseda vlády Andrej Babiš, sa už dlhé roky zaraďuje medzi najbohatších Čechov. To, že si môže dovoliť hocičo, dokonale prezentuje jeho manželka Monika. Jej šatník je naprataný luxusnými značkami.

Outfity za desaťtisíce

Keď si na nedávne módne dni v Prahe nasadila na hlavu výstrelok tohto roka – čiapku so šiltom, české médiá ju zvozili pod čiernu zem. Prirovnali ju k vlakovému výpravcovi či k námornej pechote. Čo tam po tom, že jej outfit bol komplet od Chanel a Moniku vyšiel na pätnásťtisíc eur? Ďalší deň sa trošičku krotila. Navliekla sa síce celá do inej exkluzívnej značky – Dior, no outfit, ktorému kraľovala štýlová mikina, stál „iba“ asi desaťtisíc eur. Zdá sa, že český premiér nepatrí medzi držgrošov a atraktívnej polovičke dopraje. Alebo sa Monika muža nepýta a rozhadzuje na štýlové kúsky ako uzná za vhodné?

Outfit Chanel

Tvídová čiapka a brošňa 1 800 eur

tvídové sako 990 eur

nohavice 6 360 eur

čižmičky 1 750 eur

Outfit Dior

Mikina 2 700 eur

Sukňa 2 300 eur

Kabelka 2 500 eur

Strap na kabelku 1 250 eur

Čižmy 1 500 eur

