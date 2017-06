FOTO: Prečo Zora Czoborová chytá Sise Sklovskej zadok?

Speváčka Sisa Lelkes Sklovska roky prežívala bolesti pre opotrebované kĺby. Teraz, po výmenách „pokazených“ kĺbov, sa snaží dať všetko na správnu mieru. Sama však nechce riskovať zdravie a o pomoc požiadala Zoru Czoborovú.

Kačičky

Prominentná trénerka nám v skratke vysvetlila, o čo u známej speváčky ide, a prezradila aj to, či je Sisa poslušná klientka. „Pri opotrebovaných kĺboch sa telo správa tak, že sa hýbeme zo strany na stranu ako kačičky, pretože chceme bolestivé kĺby odľahčiť. U Sisy to nebolo síce veľmi vidieť, ale ani jej chôdza nebola prirodzená. Po operáciách sa jej telo vlastne vyrovnalo, takže chôdza sa opäť mení, tentoraz na správnu. Začala zapájať iné svaly, chodí rovno, vzpriamene, mechanika pohybu inak funguje,“ hovorí trénerka.

Zázrak prírody?

Sisa ju dopĺňa: „Najskôr som krívala napravo, potom naľavo... V dôsledku zdravotných problémov mi panva začala rotovať, nevedela, kde je jej miesto. Takže teraz potrebujem od Zory, aby sme vypracovali svaly okolo panvy a uložili ju tam, kam patrí,“ dodáva s úsmevom speváčka.

Bývalá fitneska netají, že ju prekvapila Sisina kondícia: „Tri roky nemohla cvičiť. Som prekvapená, aký má svalový tonus a fakt skvelú postavu. Ženy, ktoré tri roky necvičia, veru takto nevyzerajú,“ tvrdí Zora s tým, že keď sa prestaneme hýbať, telo nám to vráti. Ale speváčku zákony prírody zrejme obchádzajú.

Bežný klient

Ak by ste čakali, že speváčka si známu trénerku uzurpovala iba pre seba a platí si VIP tréningy, ste na omyle. Zora Sisu zaradila do skupiny pokročilých a venuje sa jej rovnako ako všetkým. Sisa si vraj na zvláštne zaobchádzanie nepotrpí, podstatný je totiž pre ňu výsledok a ten sa dostavuje. A do bodky splní všetko, čo sa od nej očakáva.

„Cvičíme najmä zoralates, mám s ním dobré výsledky aj po poúrazových stavoch. Tieto cvičenia sa robia cez bránicové dýchanie, takže Sisa mala o problém menej. Speváci vedia správne dýchať, to nám ušetrilo polovicu roboty. Okrem toho je pohybovo dobre nadaná, nemá žiadne obmedzenia ani bolesti. Samozrejme, všetko robíme opatrne,“ zdôrazňuje Zora.

Kĺby fungujú

Zameriavajú sa na posilňovanie vnútorných svalov, hlavne svaly spodného chrbta. „Sisu som zaradila do skupiny pokročilých, aby ju cvičenie aj bavilo. Každého v skupine však sledujem a naprávam, pozorne dohliadam na to, aby cvičili správne,“ hovorí na záver Zora.

Skupinové cvičenie si veľmi pochvaľuje aj speváčka. „Baby sú super kolektív, ale chodia tam aj muži, je tam príjemná atmosféra. Najviac som asi prekvapená z toho, že aj s umelými kĺbmi môžem urobiť každý pohyb,“ zhodnotila svoje nové kĺby Sisa Lelkes Sklovska.