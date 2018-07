FOTO: Prichytení na pláži! Cigánski diabli relaxovali a ľudia len pozerali na ten balík peňazí

Silviu Šarköziovú (44) s manželom Ernestom (45) a dcérou Vanessou (17) sme pred pár dňami pristihli na obľúbenej, umelo vytvorenej pláži v Bratislave. Spoločnosť im nerobil nik iný ako kolega a primáš kapely Štefan „Picúr“ Banyák so synom. Šarköziovci sedeli v kaviarni, zatiaľ čo Picúr so synom si to rozdali v hádzaní šípok do terča. Jeho manželka Katka však chýbala. Pošuškáva sa totiž, že ich manželstvo krachuje a dvojica sa ide rozvádzať. Oslovili sme hudobníka, a ten to ani nevyvrátil, ani nepotvrdil. Svoje súkromie komentovať nechcel. To, či v primášovej rodine vládne nepokoj, vie len on sám, ale aspoň v dané popoludnie sme ho videli vysmiateho a plného elánu.

Kreditka? Nie!

Po tom, čo skončili so šípkami, sa otec so synom vrátili k Ernestovi s rodinou na terasu kaviarne. Dopili svoje nápoje a potom to prišlo – hlavy rodiny vybrali hŕbu bankoviek z vreciek. A nebolo to prvýkrát, nuž zdá sa, že „diabli“ si potrpia na istotu a kreditky sú im menej sympatické ako hotovosť. Presne v takom zložení sme ich totiž stretli pred pár mesiacmi na premiére ich muzikálu Prekliatie. Po skončení sa diabli aj so svojimi rodinami a priateľmi presunuli do blízkej kaviarne a vynikajúci huslista Štefan alias Picúr vytiahol pri bare tučný balík peňazí, ktorý bil každému do očí. Okolo huslistu sa zoskupilo množstvo známych, ktorých pozýval a s ktorými si pripíjal na vydarenú premiéru.

Stihli aj tančeky

Ich spomínaný minulotýždňový relax neskončil len pri terase. Všetci sa spoločne vybrali k Dunaju, kde hodnú chvíľu pozerali na rieku a klebetili. Silvia si vyskúšala dcérine okuliare a chlapi ju zhodnotili. Naopak, „Picúrovci“ sa chytili za ruky a imitovali krátky tanec. Keďže sa na lavičku všetci nezmestili, po čase sa vystriedali. Asi po trištvrte hodine sa spoločne pobrali smerom k parkovisku a stratili sa medzi autami. Pohodu si zaslúžia, veď ani cez leto sa nezastavia a koncertujú. Už v piatok sa ukážu v Bratislave, v sobotu zasa na Muráni.