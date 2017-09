FOTO: Rozvádzajúceho sa miliardára Romana Abramoviča si vraj uchmatla táto blondínka

Biznismen Roman Abramovič (50) a Darja Žukovová (36) len nedávno oznámili, že po desiatich rokoch spoločného života si dávajú zbohom. Nerozchádzajú sa v zlom, naďalej sa obaja budú podieľať na výchove svojich dvoch detí a dokonca aj spolupracovať na rozbehnutých projektoch.

Bolo by zvláštne, keby majiteľ futbalovej Chelsea ostal dlho sám, adeptiek na novú pani Abramovičovú je dosť veľa. Ožení sa ešte niekedy po troch rozvodoch?

Zatĺka

Už takmer voľného biznismena už začali spájať s ruskou herečkou Juliou Peresiľdovou (32). vraj sa pričasto ukazujú spolu na verejnosti. Pekná Julia však zatĺka: „S Romanom Arkadjevovičom sa poznáme, sleduje premiéry Divadla Národov. Veľmi si ho vážim, viem, že mnohým pomáha – aj so zdravím, aj s tvorbou v umení, skrátka s mnohými vecami. Myslím si, že je úžasné, keď sa v takých silných a vplyvných ľuďoch snúbi rozum aj slušnosť, je to samozrejme príťažlivé. Človeku sa chce spolupracovať s ním na zaujímavých projektoch, komunikovať, snažiť sa niekomu pomôcť...“ cituje herečku portál 7days. Nuž, uvidíme, ako to s dvojicou bude.

Ani Dajra neplače

Darja Žukovová, bývalá modelka z bohatej rodiny, tiež zrejme nie je sama. Stretáva sa vraj s gréckym miliardárom Stavrosom Niarchosom (32), s ktorým sa síce priatelí už dávno, ale teraz sa posunuli do inej úrovne. Príťažlivý Grék už randil s Lindsay Lohanovou, Paris Hiltonovou či mary-Kate Olsenovou.