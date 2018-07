FOTO: V spálni Kristíny Kormúthovej. Čo ju donútilo ustlať si na podlahe?

Bývalá športová moderátorka priznáva, že je obrovský spachtoš. „Asi neexistuje nič, čo by som milovala viac ako spánok. No niečo by sa našlo,“ smeje sa a dodáva, že by vedela prespať aj dvadsaťštyri hodín. „Najradšej spím sama, pretože v posteli rotujem. Vyslovene po nej cestujem a viem sa zobudiť aj tak, že kde som mala večer nohy, mám ráno hlavu.“

Podľa počasia

Kristína si nočné oblečenie vyberá podľa ročného obdobia. „Keď je teplo, spím väčšinou v nohavičkách. Je príjemnejšie, keď človek nemá nič na sebe. A v zime, alebo keď je chladno, viem spať aj vo flanelovom pyžame. Hlavne nech mám zakryté ramená, aby mi na ne neťahalo, lebo vždy spím pri otvorenom okne alebo v klíme. Takže oblečenie do postele prispôsobujem tomu, ako je vonku. Uprednostňujem skôr pyžamá, kde sú nohavice aj vrch a väčšinou sú to aj pekné kúsky. Veľmi rada mám tie od Victoria´s Secret, sú príjemné saténové, chladivé. Niekedy si dám len vrch, inokedy len spodok, závisí od nálady,“ vysvetľuje.

Investovala

Kika je známa módna maniačka a inak to nie je ani pri posteľnej výbave. Potrpí si na obliečky, ktoré sa snaží dolaďovať k interiéru. „Keďže mám sivo-čiernu spálňu, väčšinou sú obliečky v týchto farbách. Teda, tak to bolo doteraz, ale najnovšie ulietavam na bielych, pretože väčšinu času žijem v hoteloch, kde sú čisté biele, takže som si to tak prispôsobila aj doma. Z materiálov mám najradšej hodvábne alebo hodvábno-bavlnené, cítim sa v nich ako na obláčiku.“ Kristína práve vynovila posteľné príslušenstvo, čo si nevie vynachváliť. „Investovala som konečne aj do nových kvalitných perín, už to bolo treba po troch rokoch vymeniť. Vytešujem sa z toho, ako sa prikrývam ľahučkou perinou. Naozaj je to dôležitá investícia z dlhodobého hľadiska. Treba si radšej priplatiť, oceníš to zakaždým, ako si líhaš do postele,“ odporúča.

Stop telke

Podnikateľka s módou prezrádza, že má aj spálňové rituály. Pri posteli musí mať vždy pohár vody a zásadne v posteli nepozerá televíziu. „Tesne pred tým, ako zaspím, sa ešte napijem a pomodlím sa. V mojej spálni je prísne zakázané pozerať telku, berie to spánok. Snažím sa nepozerať ani do telefónu pred spaním. Oči si unavím tak, že lúštim krížovky a čítam knihu. Nie telkou, tabletom alebo telefónom,“ podotýka. Spánok má Kristína tuhý, smeje sa, že môžu okolo nej aj traktory padať.

Nerobí jej problém ani spanie na iných miestach. „Práve naopak, užívam si to. Od štrnástich rokov chodím po svete, zmena prostredia u mňa nehrá rolu. Nepotrebujem vyslovene svoju posteľ. Ale nenávidím mäkké matrace, na takých sa nevyspím. Keď na taký v hoteli natrafím, viem sa unadávať k smrti. To je pre mňa horšie, akoby som mala spať posediačky. Spaním na mäkkom by som sa zobudila ešte viac unavená. Potrebujem naozaj tvrdý matrac, a keď ho nemám, to si radšej ľahnem na zem. Nespočetne veľakrát som už spala na zemi,“ netají Kristína.