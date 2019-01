FOTO: TAKTO si užívajú netradičnú svadobnú cestu Greppelová a Palonder!

Veľa žien na lásku zanevrie, obzvlášť, keď im to vo vzťahu v minulosti nevyšlo. To však nie je prípad herečky Kristíny Greppelovej, ktorá má za sebou rozvod pre neveru exmanžela, po ktorom zostala so synom Adamom sama. Nebolo to ľahké obdobie, no všetko vyliečil čas.

Pred vyše siedmimi rokmi začala Kristína randiť s hercom a hudobníkom Tomášom Palonderom, ktorý si naplno získal aj jej syna. Adam síce svojho otca má, no Tomáš sa stal pre neho dobrý kamarát. Nie je však tajomstvom, že dvojica sa pred časom na niekoľko mesiacov rozišla. Napokon však opäť k sebe našli cestu, zasnúbili sa a vlani v septembri si povedali svoje áno.

New York, sladký New York!

Na svadbe nechýbalo viacero známych tvárí a celá ich rodina. Práve tá mladomanželov prekvapila originálnym darom. „Od otca sme dostali výlet do New Yorku, ktorý už máme za sebou,“ prezradila nám Kristína, ktorú sme aj s manželom aktuálne zastihli na svadobnej ceste v Londýne. „New York bol len krásny výlet, no teraz si v dvojici užívame desaťdňovú svadobnú cestu na trase Londýn – York a Edinburgh,“ netají nadšene herečka zo seriálu Prázdniny.

Po Tomášových stopách

Tomáš tri roky žil a pracoval v Anglicku a svojej žene to tam chcel poukazovať. „Bývame v hoteli, okolo ktorého vždy chodil do práce a túžil v ňom stráviť niekoľko dní. Spoločne si užijeme aj divadelné predstavenia, kvôli ktorým sme hlavne tu a vychutnáme si aj architektúru a atmosféru,“ teší sa herečka. No najviac si vychutná to, že nemusí stáť za hrncami a s manželom si užijú gurmánske „orgie“ v miestnych reštauráciách.