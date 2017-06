FOTO: Triky Zdeny Studenkovej na krásu. Pozrite sa, ako vyzerala kedysi a dnes

Jedni ju milujú, iní na nej nenechajú nitku suchú. Herečka Zdena Studenková irituje úspechom, otvorenosťou, fungujúcim vzťahom s Braňom Kostkom mladším o sedemnásť rokov. Dokonca aj tým, že jej záleží na tom, ako vyzerá. Otvorene priznáva, že navštevuje kliniku estetickej medicíny a plastickej chirurgie a k mladšiemu výzoru si pomáha aj touto cestou.

Herečka sa síce prispôsobuje módnym trendom, no vždy vie, čo jej pristane, a to je prvoradé.

Triky na krásu

• Herečkinou slabosťou sú masky na tvár. Jej obľúbená je s výťažkami z čiernej ruže.

• Aj pohľad si rozžiari maskou. Sú to špeciálne papieriky napustené látkami, ktoré napríklad zjemňujú opuch okolo očí. Vyberiete si podľa toho, čo vás trápi.

• Rýchly recept má aj na to, keď potrebujete za pár minút vyzerať o poznanie lepšie. „Nech si dá prosecco,“ priznala už dávnejšie so smiechom a dodala: „Tak čo už s tým? Musíte sa iba smiať. Môžete byť akákoľvek nastajlovaná, keď máte zvesené kútiky, tak to je koniec. Ale keď pôsobíte šťastne, vždy je to lepšie.“