FOTO: Viktor Vincze si zatancoval slaďák s Adeliným otcom. Pozrite sa, ako im to pristalo

Na nedávnej tolkšou Jozefa Banáša, na ktorej bola aj pokrstená nová kniha Somár je Švajčiar, bolo veselo. So spisovateľom viedol rozhovor jeho zať Viktor Vincze a vrámci debaty sa samozrejme nevyhli tomu, ako komentovali svoj súkromný život.

"Adelka mala trochu problémy s hľadaním partnera, lebo ona každého porovnávala s jej otcom. A je ťažké nájsť si partnera, keď má dokonalého otca," zavtipkoval si Jozef Banáš a dodal: "Takže ty si ma prekonal, Viktor."

Viktor sa svokra opýtal aj to, či si spomína na prvý rok svojho manželstva, jeho nástrahy alebo najväčšie slasti.

"Ja som ra raz v živote zamiloval a tým to bolo vybavené!," povedal Banáš, ktorý je so svojou manželkou Máriou 47 rokov. A na margo toho, ako prežiť tak dlho v manželstve, dodal: "Moja manželka hovorí, že človek je vtedy v manželstve či partnerstve šťastný, keď nemá žiadne očakávania a nároky. Ona nemá očakávania skrátka. To, že sme 47 rokov spolu zapríčinilo, že ona odo mňa nikdy nič neočakávala. A urobila dobre..." povedal s dovetkom: "Asi sme mali šťastie, že sme na seba narazili na prvý šup - na toho pravého. Ale mali sme v sebe aj takú zodpovednosť..." So smiechom potom Viktorovi a publiku vysvetlil: "Strana ti vtedy nedovolila násjť si druhú ženu..."

Viktor Vincze sa preriekol a prezradil, čo malo ostať utajené. Ich rodina sa rozrastie!

Hovorí mu Jojo

Viktor oslovoval počas tolkšou svojho svokra Jojo. Opýtali sme sa ho, ako si potykali. "Potykali sme si po zásnubách. Povedal vtedy: Načo sa to teraz už budeme hrať! Takže sme vstali, on povedal: Ja som Jožo. Vtedy som si potykal aj so svokrou - s Riou, teda Máriou. To je moment, ktorý mi utkvel v pamäti, pretože je to pre mňa niečo výnimočné."

Adela Vinczeová sa vracia k tabuizovanej téme mužskej neplodnosti. Čo jej načrtol gynekológ?

Cítila neistotu

Adela po skončení tolkšou zhodnotila, že Viktor bol počas moderovania trochu neistý ale zvládol podľa nej večer kočírovať na jednotku. "Otec nie je jednoduchý respondent," povedala. Na margo toho, ako oslovuje jej muž jej otca, povedala: "Áno, hovorí mu Jojo. Tak otca oslovuje moja mama, asi to odchytil od nej. Ja mu hovorím oco."

A ako by zhodnotila vzťah - otec - Viktor? "Ako pozitívny a ničím nezaťažený. Otec viacmenej s nikým nemá problém. Teší sa, že s Viktorom sa dá porozprávať o rôznych témach, že je rozhľadený, vzdelaný, takže nemusia mlčať, keď ostanú náhodou sami a že sa majú o čom porozprávať, sekundovať jeden druhému o rôznych témach."

Na záver večera si pod pódiom zatancovali Jozef Banáš s manželkou, Viktor po chvíľke pozval do tanca Adelu. A keď sa dámy posadili, zať so svokorom dokázali, že si rozumejú a vedia zo seba vystreliť. Spontánne sa objali a chvíľku si zatancovali spolu. Veď sa pozrite.