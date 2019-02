FOTO VNÚTRI: Chorá Andy Timková: Pozrite sa, čo si pustila do svojho tela

Do postele ju zložila chrípka. Čím sa liečila? „Dlho varenou polievkou, troma dobrými knihami, ktoré som striedala, a vitamínmi,“ prezradila nám. Liečbu doplnila aj dvoma netradičnými prostriedkami.

Prvým je tinktúra z kapucínky, rastlinky, ktorú si dopestovala v záhrade na Záhorí. Rastlina sa lúhuje 21 dní v 38-percentnej vodke. „Kapucínka je superbylina na močové cesty, vypadávanie vlasov aj chrípku. Má chuť ako reďkovka a dá sa jesť aj na chlebe. Je to malý zázrak, ktorý vie nahradiť niekedy aj antibiotiká,“ odporučila.

Na pomoc si vzala aj špeciálnym nízkofrekvenčným prístrojom: „Púšťam si do tela frekvencie, ktoré ničia vírus chrípky. Sú to bodavé pocity, keď je v tele veľa patogénov, tak to vibruje,“ opísala. Samozrejme, k tomu pridala starostlivosť pozorného partnera a čoskoro jej bolo lepšie.

