FOTO VNÚTRI: Čo to má Rytmus v ruke? Týmto by sa asi živiť nechcel

V centre Prahy sa otváral najväčší barber shop, teda pánske holičstvo a tetovací salón v strednej Európe. Nechýbal ani Rytmus, ktorý sa o svoju vizáž patrične stará a má tiež na tele vytetovaný nejeden obrázok - napríklad obrieho pavúka, anjela, tvár Jokera, nápis Gitano, čo v preklade zo španielčiny znamená Cigán a iné. Aj pre Daru je inšpiráciou - tá si nové tetovanie nechala urobiť len nedávno.

Nebál sa

Raper sa na otvorení barbershopu nielenže výborne bavil ale vyskúšal si aj, aké je to byť v koži barbera, aj keď len na chvíľu. Chytil do ruky holiaci strojček a pustil sa do tvarovania účesu chlapca v holičskom kresle. Blondiačik sa usmieval, ale zrejme len preto, že vedel, že do parády si ho nakoniec vezme profík a doladí to, čo nebude v poriadku. Na druhej strane, ak počúva Rytmusa, ktorý z fanúšikov sa môže pochváliť tým, že ho strihal raper? Rytmus sa síce pobavil, ale radšej sa vráti k tomu, čo mu ide lepšie a hlavne vynáša viac.

