FOTO VNÚTRI: Jasmina Alagič nemá na Maledivách pokoj. Pustila sa do vojny za...

Už pár dní rezonuje kauza videoblogu, v ktorom sa moderátorka TA3 Zuzana Závodská vyjadruje ku kozmetike MUDr. Aleny Pallovej. Vo videu, ktoré je súkromné, hodnotí vzorky rôznych produktov a vo väčšine prípadov nedostávajú od nej dobrú známku. Moderátorka, ktorá sa venuje kozmetickému blogu už dlhší čas, aj teraz prízvukuje, že je to jej subjektívna recenzia a pokiaľ ľudia dostávajú za svoje peniaze to, čo očakávajú, je všetko v poriadku. Ona by však túto kozmetiku neprijala ani zadarmo.

Doktorke Pallovej sa jej video prirodzene nepáčilo a vyzvala moderátorku na stiahnutie videa a ospravedlnenie. V hre bol aj právnik. Tvrdí, že Zuzana Závodská uvádza nepravdy a poškodzuje jej značku.

Všetko zašlo až tak ďaleko, že sa TA3 rozhodla moderátorku prepustiť. Zdôvodnenie televízie nájdete TU.

Postavili sa na obranu

V kauze kričia dva tábory - jedni lekárku obhajujú, iní sa z jej reakcie smejú, sú sklamaní a považujú ju za trápnu a prehnanú. Zuzana Závodská síce príšla o prácu, môže sa však tešiť z obrovského záujmu jej blogu Aestheholic.

Na obranu Pallovej, konkrétne skritizovaného pílingu, ktorý obsahuje himalájsku soľ, sa ozvala napríklad herečka Zuzana Haasová. "Práve ležím v posteli a mám v paži subjektívny názor! Naniesla som si peeling a o chvíľku dávam rozjasňujúci krém. Zajtra vystupujem pred verejnosťou a už to zo skúsenosti poznám, že zajtra bude moja pleť v tak top stave odkedy vznikla táto značka! A nejaká pani vo videu ma nepresvedčí po vlastnej skúsenosti," napísala na sociálnej sieti herečka, ktorá využíva služby Pallovej estetickej kliniky. Rovnako ako Andrea Verešová či Michaela Čobejová má svoj portrét na stránke kliniky.

Na kritiku Pallovej kozmetiky zareagovala aj Jasmina Alagič, ktorá oddychuje so snúbencom Patrikom Vrbovským v exotike. Z Maledív poslala fotoodkaz s krémom a vyhlásením, že kozmetiku Pallovej by si zobrala "aj na kraj sveta": "A tento očný krém s kmeňovými bunkami je v rámci kozmetiky, ktorú som mala možnosť vo svojom živote vyskúšať, jedna z topiek. Síce sa vám k zloženiu nevyjadrím odborne, ale poviem vám, že na mne robí zázraky." Moderátorka na svojom isntagrame už predtým promovala značku Aleny Pallovej.