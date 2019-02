FOTO VNÚTRI: Trápi sa? Partnerka Andreja Danka pôsobí chudšie ako kedykoľvek predtým

Keď sa nedávno brunetka ukázala na tlačovej konferencii Krištáľového krídla, viacero prítomných si všimlo jej chudučkú postavu. Niežeby doteraz redaktorka TA3 prekypovala kilami navyše, štíhlu ju verejnosť registruje odjakživa. No chudučké nožičky v obtiahnutých čiernych nohaviciach predsa len vzbudili pozornosť, či sa s mladou priateľkou predsedu Národnej rady niečo deje.

Bývala tučibomba: Pozrite sa, ako sa počas rokov zmenila Zora Illiáš Czoborová

Len neschudnúť!

„Nemám pocit, že by som schudla,“ odpovedala nám zarazená Simona, keď sme ju kontaktovali. Dodala, že celý život nemá problém s váhou, vraj ju má stále rovnakú. „Mám rýchly metabolizmus. Nepotrebujem zhadzovať kilá. V tomto mám šťastie,“ pousmiala sa. Napriek tomu, že pôsobí naozaj chudšie ako v minulosti, zopakovala svoje presvedčenie. „Naozaj som nespozorovala, že by som schudla. Možno niekedy mám kilo hore-dole, ale to si ani nevšimnem. Celý život približne rovnako vyzerám a váhu som nikdy neriešila. Určite som nikdy nemala cieľ chudnúť, práve naopak, riešim skôr to, aby som neschudla. Snažím sa udržať si váhu, preto musím pravidelne jesť,“ povedala nám.

FOTO: Natešený spevák ukázal brucho. Maťo, čo ten faldík?

Priznala však: „Ak je náhodou stresovejšia situácia v robote, odzrkadlí sa mi to na váhe.“ Chudučká postava v jej prípade nie je ani výsledkom nadmerného športovania. „Vôbec nešportujem,“ smeje sa. „To bolo práveže moje predsavzatie do nového roka, že by som mala viac športovať. Nie kvôli váhe, ale celkovo kvôli zdraviu, kondícii. Pravidelnú športovú aktivitu sa mi zatiaľ nepodarilo zaradiť do programu. V lete si občas zahrám tenis a rada plávam, v zime milujem lyžovanie,“ uzatvára.