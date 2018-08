FOTO VNÚTRI: Zdevastovaná Dara Rolins priznala krízu. Na záver dňa potrebovala niečo na povzbudenie

V nedeľu na finále Miss Slovensko predviedla skvelú, dynamickú šou a poriadne to na javisku rozprúdila. V modrom priliehavom overale, ktorý nechal vyniknúť všetkým jej prednostiam, pôsobila ako nezastaviteľný príval energie.

Aj Dara je však len človek a čím viac priznáva svoje splíny a slabosti, tým viac boduje - hlavne u žien. Po rozchode s Rytmusom majú fanúšičky o ňu starosť a všemožne ju podporujú. Funguje to. Keď v pondelkový večer ukázala, aká je zničená, ozvali sa desiatky podobne unavených ľudí. Čo tak Daru zložilo? Zdá sa, že okrem pracovného zhonu aj spln mesiaca. Cítili ste to aj vy?

Deň blbec

"Tento deň si so mnou robil čo chce," napísala Dara o pondelku. "Naordinoval mi zvýšenú dávku precíitenia každej minúty, na každom kúsku môjho tela. Regulérny teror. Máte to občas aj vy?? Tie dni, keď VŠETKO ide ťažšie. A ani k tomu nepotrebujete žiaden konkrétny dôvod. Stane sa to už vo chvíli, keď vám ráno nohy dopadnú na zem a vy sa chcete zdvihnúť z postele. Ako keby vám niekto sedel na ramenách," dodala a pokračovala s priam literárnom popise svojich pocitov.

"Nevedela som, na čo mám chuť, boleli ma korienky vlasov, keď som sa česala. Keby sa dalo, pod sprchou prebehnem najradšej s dáždnikom. To preto, že mi vadili aj kvapky a to, ako dopadajú na moju kožu. Au. No a to, že dnes cvičila joga mňa a nie ja ju, ma už vlastne ani neprekvapilo. Dve pracovné schôdzky a natáčanie promo videjka som prežila len vďaka vidine, že VEČER už nikam nemusím. Here I am. Doma."

Na zrútenie to nevyzerá

Fanúšikov však po týchto slovách ubezpečila, že sa nič tragické nedeje: "Jasné že sa nič nedeje! NIČ, čo nepoznáte aj vy. Chcem len povedať, že aj ja mám dni, kedy si neprídem ani šikovná, ani pekná, ani múdra. Aj mňa občas bolí telo aj srdce zároveň. A nechce sa mi smiať, ani sa fotiť, ani sa rozprávať a čokoľvek vysvetľovať. A občas mám chuť sa z plných pľúc vyplakať, vykričať a pekne si zanadávať a byt niekde inde, niekto iný... Dnes to ale na žiadne akútne zrútenie nevyzerá, len...slabší deň. Tak idem vyladiť aspoň jeho koniec. Chce to dobrý film a asi aj pohár vínka k tomu." Vínko uvoľňuje, len s mierou s ním.

Na tieto otvorené priznania sa na Daru spustila vlna reakcií žien, ktoré s ňou zväčša súhlasili a úplne sa s ňou stotožnili. Ozaj, ak ste mali aj vy "deň blbec", mohlo to byť splnom. Bude dobre...