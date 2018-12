FOTO: Všetci to mali pod nosom, ale nikto to nevidel. Speváčka Natália Hatalová to musela povedať narovinu

Bývalej superstaristke sa darí - a nielen na hudobnom poli, ale aj v súkromnom živote. Pred dvoma rokmi sa v netradičných šatách s čiernou krajkou vydala za priateľa, hoteliéra Ladislava Olcsváryho a budúci rok bude kočíkovať. Na instagrame totiž uverejnila fotografiu, na ktorej sa jasne črtá tehotenské bruško a napísala k nej: "Dlho som premýšľala, kedy bude správny čas na zverejnenie našej spoločnej fotky... Prišiel však moment, keď niekto začal kopať a dáva o sebe vedieť čoraz častejšie. Ten pocit ťažko opísať, tešíme sa najviac!"

FOTO TEHOTNEJ SPEVÁČKY NÁJDETE TU.

Prehliadnuté

Vyzerá to ale tak, že speváčka sa pokúsila o tajomný odkaz na sociálnej sieti už pred troma dňami - akoby čakala, či ho niekto rozlúšti. Na sociálnu sieť zavesila fotografiu v absolútne priesvitných plisovaných šatách a pridala k nej komentár: "Neprehliadnuteľné veci sú niekedy prehliadnuté." Vyzerá to tak, že áno. Fanúšikovia reagovali len na to, ako to speváčke pristane, za indíciu k veľkej životnej zmene to nepovažoval nikto. V každom prípade, budúcim rodičom gratulujeme.