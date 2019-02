Gentleman Hanzlík? Jeho rovesníčka je pre film stará, on však rolu milovníka ešte hrať môže

Keď sa minulý rok začalo písať, že si Jaromír Hanzlík (70) tento film chystá sám pre seba, objavili sa informácie, že ide o voľné pokračovanie divácky mimoriadne populárnej komédie. O dedinskom pastierovi kráv v texaskovej bunde, do ktorého sa zamiluje medička z mesta. Hlášky Jaromíra Hanzlíka či Daniely Kolářovej si dlho citovali celé generácie.

Z chlieva na zámok

Jednoducho, film Leto s kovbojom mal veľký úspech, a tak sa diváci potešili, že bude mať po štyridsiatich rokoch pokračovanie a ukáže, ako to vlastne s Doubravkou a Honzom dopadlo. Jaromír Hanzlík, ktorý je autorom scenára a predstaviteľom hlavnej roly, ich však rýchlo vyviedol z omylu. So starým filmom zo sedemdesiatych rokov má Leto s gentlemanom podobný len názov a rovnaké ročné obdobie. A to, že hlavný hrdina pomotá hlavu žene iného muža. Artur je však celkom iný než prostoreký kovboj spred rokov a skôr než do chlieva patrí na zámok.

Ona je už stará

Aj zo starého obsadenia zostal vo filme iba Hanzlík. Ostatní pomreli, alebo zostarli. Namiesto Dany Kolářovej (72) hrá vo filme hlavnú ženskú rolu Alena Antalová (46). A prečo sa pre Kolářovú, ktorá Hanzlíkovi v minulosti neraz hrala milenku či manželku, nenašla rola? Herec má na to dosť negentlemanské vysvetlenie. Producenti vraj po ňom chceli, aby film omladil. Preto napísal postavy iba pre mladšie herečky.