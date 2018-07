Gizka Oňová sa doma poriadne zapotí! Televízna svokra prezradila, čo od nej manžel vyžaduje

Najznámejšia televízna svokra trávi v kuchyni veľa času a má už tradičné miesto aj v rannej televíznej kuchyni. „Varenie je moja vášeň. Ale až po speve. Myslím si, že v kuchyni som veľmi vynaliezavá a šikovná. Stačí, že mám doma len mrkvu a ešte niečo v chladničke a dokážem z toho vyčarovať chutnú večeru. Pečenie ma až tak nebaví, ale manžel miluje sladké dobroty, takže musím,“ konštatuje. U sympatickej speváčky ide na dračku hlavne prevracaný koláč. Ten pečie aj dvakrát do týždňa.

Vie to podľa hlasu

„Čo mám povedať? No mám doma maškrtníkov – nielen manžela, ale aj vnúčatá, aj keď už sú dospelé, pretože vnučka má osemnásť a vnuk dvadsaťjeden. Vždy to na mňa uhrajú a chcú sa prísť najesť. Ja už vždy podľa ich hlasu viem, koľká bije. Zavolajú mi, keď sú niekde v meste, že čau, babi, čo robíš a ako sa máš? Ja už podľa tónu hlasu viem, že sa chcú pozvať a hneď to využijem. Je to milé a je to pre mňa vyznamenanie. Niekedy aj nevedia, či majú doma uvarené, keď je ich mama v práci. A ak my máme dojedené, tak vždy je niečo v mrazničke. Či už to je sviečkovica alebo mleté mäso. Pripravím čokoľvek.“

Vynachváliť si nevedia hlavne babkine hamburgery. ,,Dnešná mládež miluje hamburgery a to sa môj nedá porovnať s tým, čo je vo fastfoode. No a za dobrým obedíkom nasleduje prevracaný koláč. Dám navrch aj šľahačku a nakrájam na trojuholníky. Vyzerá to ako torta, čiže už máme sviatok. Manžel je veľmi na sladké. Človek by si myslel, že každý chlap by za rezeň život dal, ale nie je to tak. Jasné, že manžel miluje aj guláš, ale na sladké nedá dopustiť,“ uzatvára.

Tip Gizky Oňovej: Prevracaný koláč na masle

Ingrediencie:

5 vajec,

5 PL lyžíc kryštálového cukru,

5 PL polohrubej múky,

1 PL citrónovej šťavy,

štipka prášku do pečiva,

1 škoricový cukor,

ovocie,

zmrzlina alebo šľahačka

Postup: