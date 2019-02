Hádky Cigánskych diablov. Silvia Šarköziová priznala, ako to doma vyzerá pri výmene názorov

Muzikanti Šarköziovci nielenže spolu fungujú od Silviiných šestnástich rokov, ešte k tomu spolu aj pracujú. Napriek tomu sú spolu takmer tri desaťročia. „Mali sme šťastie, že sme mali od začiatku rovnaké koníčky, vášeň pre muziku a prácu. Viac vecí nás spája, ako rozdeľuje. Možno je to aj tým, že pochádzame z rodín, kde naozaj všetko fungovalo a uvedomujeme si, aké je dôležité, keď deti vyrastajú v harmonickej rodine,“ opisuje Silvia dôvod, prečo im vzťah klape toľko rokov.

Manžel je múdrejší

Ani im sa však nevyhýbajú trenice a majú celkom originálny spôsob riešenia hádok. „V našom vzťahu je môj manžel ten múdrejší. Vždy keď vidí, že už nie je so mnou reč, niekam sa zoberie a odíde. Ja zatiaľ vychladnem, a keď sa vráti, už je to v poriadku. Toto my ženy asi nedokážeme. My máme pocit, že musíme všetko vyriešiť okamžite, muži tomu dajú čas, čo je asi lepší prístup,“ smeje sa. „Som za svoje manželstvo vďačná. Myslím si, že veľa vecí k nám prichádza z hora a nám bol náš vzťah daný," zamýšľa sa Silvia.

„Vnímam to tak, že je to vzácne, pretože okolo nás vidím, ako ľudia vzťahy celkom rýchlo vzdávajú už pri prvých väčších problémoch. Na druhej strane je ľahké hypoteticky rozprávať o tom, ako by sme mali o vzťah zabojovať. Hrozí totiž aj to, že môžeme strácať čas, ktorý nám už nikto nevráti. Je dobré vedieť vyhodnotiť, kvôli komu má zmysel bojovať… Keby to tak človek vedel, však?“ uzatvára Silvia s úsmevom.